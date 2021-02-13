戴口罩竟也有用！做好6件事擺脫唇炎、乾裂唇紋　養出水嫩美唇

▲想要擁有水嫩美唇，先養成正確護唇觀念。（圖／翻攝IG@sooyaaa__）

記者張毓容／台北報導

乾冷的冬天裡，不僅肌膚會乾燥起皮，很多人的唇部也會出現容易乾裂、起死皮、唇紋加深等問題，甚至引發唇炎，除了受到氣候影響，更多的是因為卸妝清潔和生活上的壞習慣造成的，想改善唇炎、唇紋，就要從擁有正確護唇觀念開始。從今天起把以下6件事做好，養出水嫩美唇不是夢。

1.不要舔嘴唇

很多人都有舔嘴唇的習慣，嘴唇一乾就下意識的舔一下，以為可以滋潤唇部，但其實這樣只會更容易讓嘴唇乾燥，更可能引發唇炎。

2.勤用護唇產品

感覺嘴唇乾燥或起皮時，不要舔嘴唇，也不要用撕除死皮，勤擦護唇產品為嘴唇保濕潤澤更有效，但潤唇膏的挑選和使用方法也是關鍵。首先護唇產品可盡量選擇天然植物性成分，在塗抹護唇膏時不要左右來回塗，而是要順著唇部的紋路以垂直方向上下塗，這樣才能塗得均勻，也不會拉扯到唇部的肌膚。

另外，平常有塗唇彩習慣的人，更要注意妝前護理，在上唇彩前先塗抹護唇產品，滋潤唇部且先打底，可幫助避免唇彩直接接觸嘴唇。

3.戴口罩抵禦寒風



在氣候變化時可戴上口罩為唇部做好防護，尤其是冬天寒流來襲時，嘴唇暴露在寒風中也會容易乾裂，也可以用圍巾圍住唇部，避免嘴唇受低溫及強風侵襲。

▲卸除唇妝時要輕柔、勿揉搓。（圖／翻攝IG@3ce_official）



4.正確卸除唇妝



比舔嘴唇更糟的一點是不當卸妝，不管是以為唇彩掉光了就不特別卸妝，導致唇彩殘留或是卸唇妝時過度揉搓，都會刺激、傷害唇部肌膚，使得嘴唇變乾、色素沈澱甚至導致唇紋加深。

正確的唇部卸妝應該要用眼唇專用卸妝品濕敷，再輕輕的擦去唇妝，如果是難以卸除的唇彩也不要大力搓揉，會讓唇部肌膚受傷，可再度濕敷眼唇卸妝液，再輕柔擦除。

5.多補充維生素



缺乏維生素也是會導致嘴唇乾裂的因素之一，因此平時可以多吃些富含維生素B、C的新鮮蔬果補充營養。

▲喝夠水分能幫助身體、唇部肌膚保濕。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）



6.每天喝8～10杯水



人體有70%是由水組成，當身體沒有充足的水分時，也會導致肌膚乾燥，尤其嘴唇會是最先出現乾裂的部位。每天至少8～10杯水，適時補充水分，也能維持良好的循環代謝。

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