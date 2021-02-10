網揭「美容覺」常犯的3個錯誤，做錯小心爆痘又變肥

▲有品質的深度睡眠是最好的美容良方。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

我們都知道睡眠對肌膚的重要，夜間肌膚會啟動自我修護和代謝能力，但現代人往往晚睡熬夜，錯過最佳美容時機。日本也有減重醫師提倡「7：3：3」睡眠法，甚至有人說好好睡覺，比運動一小時還有效．

所謂的「7：3：3」睡眠法，簡單來說就是一天要睡滿7小時，盡量在晚上8-12點上床睡覺，第一個3是指入睡後的3小時必須熟睡不醒來，因為這時候是身體機能運轉最有效率的時候，若醒來會影響體內激素代謝，使得脂肪代謝速度變慢。第二個3是指即便是晚睡或是熬夜，凌晨三點前務必熟睡。

想要藉著正確睡眠讓自己又瘦又美，除了遵循上述規則外，睡覺前後幾點事情也要留意，做錯小心變胖又皮膚差！

#作息時間不規律

雖然說睡眠充足，但因為各種原因使得睡覺、起床時間常常在改變，生理時鐘大亂有時會引起肌膚爆痘，身體也會異常疲憊。規律的睡眠，能讓人體維持免疫力及抵抗力，較不容易生病。

#晚上不睡覺，利用白天補眠

有時候因為工作關係，夜間熬夜加班，熬到早上雖然昏沉，但是仍睡不著，身體很累但心裡卻異常清醒，補眠反而更累。

#睡前吃宵夜

很多人一忙起來，肚子就特別容易餓，要知道腸胃在夜間消化能力不如平時活躍，長期吃宵夜很容易導致腸胃不適、消化不良，除了會變胖，整個腸胃功能都搞壞。

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一瓶兼具保濕晚霜與水洗式面膜的夜間兩用保養，當晚霜使用時，睡前薄塗一層，便能為肌膚補水、深層潤澤肌底，作為水洗式面膜使用時，厚敷15分鐘後即可沖洗，洗後肌膚水潤豐彈。

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