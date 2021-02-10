fb ig video ETtoday search mobile

網揭「美容覺」常犯的3個錯誤，做錯小心爆痘又變肥

>

▲▼網揭「美容覺」易犯的3個錯誤 。（圖／Unsplash）

▲有品質的深度睡眠是最好的美容良方。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

我們都知道睡眠對肌膚的重要，夜間肌膚會啟動自我修護和代謝能力，但現代人往往晚睡熬夜，錯過最佳美容時機。日本也有減重醫師提倡「7：3：3」睡眠法，甚至有人說好好睡覺，比運動一小時還有效．

▲▼網揭「美容覺」易犯的3個錯誤 。（圖／Unsplash）

所謂的「7：3：3」睡眠法，簡單來說就是一天要睡滿7小時，盡量在晚上8-12點上床睡覺，第一個3是指入睡後的3小時必須熟睡不醒來，因為這時候是身體機能運轉最有效率的時候，若醒來會影響體內激素代謝，使得脂肪代謝速度變慢。第二個3是指即便是晚睡或是熬夜，凌晨三點前務必熟睡。

想要藉著正確睡眠讓自己又瘦又美，除了遵循上述規則外，睡覺前後幾點事情也要留意，做錯小心變胖又皮膚差！

#作息時間不規律

雖然說睡眠充足，但因為各種原因使得睡覺、起床時間常常在改變，生理時鐘大亂有時會引起肌膚爆痘，身體也會異常疲憊。規律的睡眠，能讓人體維持免疫力及抵抗力，較不容易生病。

#晚上不睡覺，利用白天補眠

有時候因為工作關係，夜間熬夜加班，熬到早上雖然昏沉，但是仍睡不著，身體很累但心裡卻異常清醒，補眠反而更累。

#睡前吃宵夜

很多人一忙起來，肚子就特別容易餓，要知道腸胃在夜間消化能力不如平時活躍，長期吃宵夜很容易導致腸胃不適、消化不良，除了會變胖，整個腸胃功能都搞壞。

►►夜用保養推薦

▲▼網揭「美容覺」易犯的3個錯誤 。（圖／品牌提供）

▲Za 晚安水水透亮保濕霜，100g，500元。

一瓶兼具保濕晚霜與水洗式面膜的夜間兩用保養，當晚霜使用時，睡前薄塗一層，便能為肌膚補水、深層潤澤肌底，作為水洗式面膜使用時，厚敷15分鐘後即可沖洗，洗後肌膚水潤豐彈。

▲▼網揭「美容覺」易犯的3個錯誤 。（圖／品牌提供）

▲LANEIGE 能亮睡美人晚安面膜 ，70ml，1,100元。

晚安面膜全新升級，可當作厚敷急救、妝前保養、按摩打底等多種保養用途，白天可強化肌膚屏障，夜間修護水油平衡，解決油水失衡問題，更添加溫柔舒壓的香氛，讓妳一夜好眠、身心愉悅。

▲▼網揭「美容覺」易犯的3個錯誤 。（圖／品牌提供）

▲Aesop 夜間深層滋養面膜 ，60ml，3,700元。

富含多種維他命成分，可以豐盈滋潤肌膚，尤其適合中性至極乾燥肌膚，疲憊、熟齡或脫屑缺水的肌膚，同時結合片狀面膜與乳霜面膜的優點。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

關鍵字：

睡眠, 美容, 瘦身

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

2021必買白鞋就選這9雙　NB 574、adidas NMD熱度狂燒

2021必買白鞋就選這9雙　NB 574、adidas NMD熱度狂燒

「朋友圈超小」星座Top 3 ！　天蠍很難走心、冠軍是國家級邊緣人

「朋友圈超小」星座Top 3 ！　天蠍很難走心、冠軍是國家級邊緣人

最新人間香奈兒！「摩納哥公主」泳池變裝秀超精彩　高顏值氣場爆棚

最新人間香奈兒！「摩納哥公主」泳池變裝秀超精彩　高顏值氣場爆棚

韓網瘋傳從「用手機姿勢」看隱藏性格、愛情觀　四大類型都有準！ 好市多2021必買好物TOP 10　大容量零食、生活用品通通帶回家 2021姓名犯太歲！藏有四字根　「浩、農、美、祥」都上榜 孫芸芸靠「我愛小鮮肉」爭光！中文項鍊被權威外媒選為最佳情人禮 新光三越僅用11天拚出「熟客系統」　翻轉疫情「年賺逾20億元」 皮膚科醫師教「正確洗頭方式」　7大清潔護理觀念你知道幾個？ 拜年必備「躲親戚」神器！穿上價目表T恤　堵住三姑六婆的嘴

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面