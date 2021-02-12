戀愛過分投入是大忌！學會「適當的冷淡」，讓他追著你跑

▲女生談戀愛別一下就All in，懂得一些小心機讓感情更順利。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

編輯/ Lily

你戀愛每次總是從女王變女僕嗎？男生和女生大不同，女生談戀愛屬於在一起越愛越深，男生對於感情投入程度則呈現遞減規律，每次感情談到最後，男生總是能立刻抽身，反之大部分女生總是屬於放不下的另一方。若是不想每次總被對方被牽著鼻子走，女生戀愛切記過分投入，採用先冷後熱策略才能久久抓住他的心。

談戀愛當然要真誠相待，不過有時候仍需要一點小手段，身為女生要如何拿回主動權呢？以下幾點請務必留意。



#適當地拒絕激發佔有慾

認識初期不需要做到有求必應，不必擔心否定或是拒絕會傷了他的心，要知道適當的拒絕才能激發他的佔有欲，越容易得到就越不容易珍惜。男生喜歡征服感，若是你一開始就百依百順，他便覺得對你不須花太大心力，如果交往初期就這樣，也難怪他後期的投入和付出會大打折扣。

#在他犯錯時離開，認錯後給台階下

女生談戀愛最怕沒有原則，當另一半踩到你的點或是做了你無法容忍的事情時，你就必須明確表態自己的想法，不須裝得寬宏大量，當他犯錯時你大可以轉身離開，這樣他才會意識到自己的錯誤，明白事情的嚴重性。事後若他主動和你溝通認錯再改變你的態度，這時候他才會加倍珍惜你的好

#該發的脾氣就發，吵架不佔下風

當意見相左時，表態非常重要，許多女生習慣隱藏自己的情緒，害怕產生衝突所以習慣不表態，建議在交往初期，你該說的就說、該發的脾氣就發，把自己真實狀態表現出來，吵架千萬不要佔下風。吵完說開之後，再說一些暖心的話，讓他了解你，千萬別不吭聲，什麼都要他猜。

#不要讓他以為你沒他不行

好多女孩每次一談戀愛就搞消失，開口閉口都是他，自己的工作、朋友都通通丟一邊不管，這樣可不行！若你總是把他排在第一位，他就會覺得自己很重要，把你對他的好當成理所當然，要記得適當的冷淡才能激發他的佔有欲，即便有了對象，也別把感情全部投注，保留適當的交友圈絕對必要，要記得完美的關係是兩人能互相陪伴，也能各自精采。

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