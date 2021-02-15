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日本風水師公開「招桃花」小撇步　想脫單從攜帶「開運物」開始

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編輯／JJ

冷冷的天沒有另一半可以互相取暖，是不是感覺更寂寞了？如果今年新年你也許了「脫單」的願望，不妨參考日本風水師分享的提升桃花運小撇步，藉由攜帶開運物、改變生活中的小事來打開氣場，搞不好一直期盼的良緣很快就能來到眼前！

▲桃花運撇步。（圖／翻攝自Pinterest）

▲戒指戴在食指、小指最能招桃花，如果鑲入天然石更好。（圖／翻攝自Pinterest）

＃在食指、小指戴上戒指

食指代表著「邂逅」，小指則是有避開壞的事物、好運的象徵，沒有伴侶的人戴在左手，已經有心儀對象的人則戴在右手，也許就能讓你遇見理想對象的機率大大提高。

▲桃花運撇步。（圖／翻攝自Pinterest）

▲像這種隨身攜帶用的口袋鏡，選擇非常多，尤其是女孩們出門絕對用得到，遇到心儀對象時趕快拿出來檢查儀容！。（圖／翻攝自pinterest）

＃出門攜帶鏡子

鏡子是一種能夠招來運氣和驅逐避兇的物品，養成外出隨身攜帶的習慣，不只是實用，還能提升本身的氣場，但是如果是從其他物品上反射出鏡面效果的東西不算，例如手機或其他光滑平面。

＃隨時補充香氣

想招來桃花，有一點非常重要，那就是隨時保持身上的香氣，可以購入一些隨身試管瓶裝的小香水，外出時放在身上隨時補擦，這樣一來不管什麼時候遇到「緣分」都不怕出糗。

▲桃花運撇步。（圖／翻攝自Pinterest）

▲定期要大清掃房間，果斷丟棄不需要的東西，才能除舊佈新。（圖／翻攝自pinterest）

＃至少每半年要更換一次房間擺設、裝飾

不是說要重新裝潢，而是要看得出來有變動，並且好好清潔一番，才能去掉前一段時間以來的霉運，準備好迎接好運的到來，這就是「除舊佈新」的重要性，且平常千萬不要養成什麼東西都往床上丟的習慣，這是最NG的行為。

▲桃花運撇步。（圖／翻攝自Pinterest）

▲木製家居不只是可以提升桃花，是提升整體運勢。（圖／翻攝自pinterest）

＃擺設木製家居用品

從小家具到雜貨、生活用品，都可以改為選擇木製的，木製家具有自帶氣場的效果，能夠提升整體運勢，包括遇到好對象的好運，只不過每個人家的格局都不同，風水方位也不同，木製小物倒還好，但是要新添大型木製家具的話，擺放位置就要請人特別看過才行，位置放不對可能會有反效果。

►選對精油調節人生氣場　財源滾滾來又能招桃花

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關鍵字：

男女, 感情, 脫單, 單身, 桃花, 桃花運, 招桃花, 開運物, 風水

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