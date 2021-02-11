今年不想再「過年肥」？中醫曝「3大生活好習慣」減少脂肪囤積





▲美食當前，怎麼吃才能滿足維持好身材？（圖／翻攝IG@kkmmmkk）

編輯／Amanda

農曆新年長假爽爽放，各種年節美食從放假第一天就輪番上陣，怕胖但又捨不得不吃？別擔心，中醫教你3招養成良好生活 習慣，順應「春夏養陽，秋冬養陰」的自然規律起居，讓氣血運行通暢、避免脂肪囤積，同時也有健體養生的效果，不僅能避免「過年肥」，日常生活也適用。

▲擁有充足的睡眠可使毒素與脂肪較不易囤積。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki）



1.充足睡眠改善氣血運行



《皇帝內經》裡提到：「水冰地坼，無擾乎陽，早臥晚起，必待日光」，順應太陽的升落調整作息，可改善氣血運行更加通暢，有助於保養精氣，而氣血運行其實就是現在常說的人體循環代謝，代謝好自然會使毒素與脂肪較不易在體內囤積。

簡單來說就是要睡飽、睡得足夠，對於生活忙碌的現代人，上班日當然無法睡得太晚，但可以從減少熬夜開始，另外，寒冷的秋冬可比春夏時節再早一個小時睡覺，增加睡眠時間，也有幫助。

▲吃飯時盡量不要一冷一熱交錯吃，且要少吃生冷食物。（圖／Pexels）

2.避免冷熱交叉入口



天氣冷或過年時，許多人都喜歡吃火鍋讓身體溫暖起來，但不少人都會習慣邊吃邊喝冰涼的飲料，這樣一冷一熱會破壞身體的平衡，且冬天吃喝生冷食物，容易讓寒氣入侵，尤其是脾胃較弱的人，會使氣血運行不順，容易導致脂肪堆積或水腫。另外，冰冷飲料會使吃進肚裡的脂肪降溫，可能會凝固成比較稠的狀態，使消化率下降。

▲睡前喝加了蜂蜜的溫開水，可調理白天吃得過多而變得油膩的腸胃，還能幫助睡眠。（圖／翻攝unsplash）

3.早晚一杯鹽水、蜂蜜水



中醫師建議可在早上起床喝一杯加半茶匙鹽的鹽水，睡前喝加一湯匙蜂蜜的蜂蜜水，有助補腎排毒。冬天要多注意腎臟的保養，可利用鹽巴清熱解毒、蜂蜜可助消化的特性來養腎和幫助消化，尤其睡前喝加了蜂蜜的溫開水，不僅可調理白天吃得過多而變得油膩的腸胃，還能幫助睡眠。但本身有腎臟病或糖尿病的人，鹽巴和蜂蜜的量要降低，只要讓水稍微有味道的濃度就好，不用加到半茶匙鹽或一茶匙蜂蜜。

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