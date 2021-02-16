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蕭敬騰與安以軒撞同款勞力士　黃面錶正夯

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▲▼黃色錶款專題 。（圖／公關照）

▲蕭敬騰擁有勞力士黃色面盤的Oyster Perpetual腕錶。（圖／翻攝jam_hsiao0330 IG）

記者陳雅韻／台北報導

全球知名色彩權威機構PANTONE公布2021年度代表色「PANTONE 17-5104 Ultimate Gray 極致灰」與「PANTONE 13-0647 Illuminating 燦爛黃」，是帶來希望的組合，傳遞堅定不移的幸福感，預料將是今年時尚圈的焦點色彩，而名錶界雖然尚無與PANTONE色號百分之百相符的錶款亮相，但黃色面盤腕錶，無疑已成為大熱門，歌手蕭敬騰與女星安以軒都是擁護者。

▲▼黃色錶款專題 。（圖／公關照）

▲安以軒（前排左）去年底戴上亮眼的黃色面盤勞力士錶與關穎（二排左）等姊妹淘一起聚會。（圖／翻攝kwanterri IG）

猶記得去年勞力士（Rolex）為Oyster Perpetual腕錶壯大陣容，推出尺寸41mm的銀色與黑色太陽紋效果面盤款，以及糖果粉紅色、綠松石藍色、黃色、綠色與珊瑚紅色面盤的錶徑36mm錶款，當時讓網友聯想到寶可夢各角色、Microsoft微軟Logo配色，「笑」果十足，也加深對此系列的印象，明星們搶貨速度迅速，有志一同都挑黃色面盤。

▲▼黃色錶款專題 。（圖／公關照）

▲勞力士Oyster Perpetual 36腕錶搭配黃色錶面及蠔式錶帶，185,000元。（圖／翻攝rolex IG）
 

穿搭風格本來就不設限的蕭敬騰，選戴勞力士185,000元Oyster Perpetual 36腕錶搭配黃色錶面及蠔式錶帶款，裝載配置品牌專利Chronergy擒縱系統的3230型機芯，內外兼具，巧的是他與安以軒品味一致，撞了同款錶，證明此中性設計男、女都能駕馭。

▲▼黃色錶款專題 。（圖／公關照）

▲百年靈搭載SuperQuartz™超級石英機芯的Endurance Pro腕錶黃色款，92,000元。（圖／百年靈提供，以下同）

一般亞洲人對黃色總有距離感，深怕無法襯膚色，但在百年靈（Breitling）的銷售經驗中，與品牌Logo連結強烈的黃色錶款格外有好感，成為各系列中的搶手款式，例如為熱愛海洋運動人士設計的Superocean超級海洋系列，錶徑44mm與46mm自動錶均有「百年靈黃」面盤款式，為運動風錶款更添活潑氣息；而搭載SuperQuartz™超級石英機芯的Endurance Pro腕錶，則於時標與面盤內環、錶帶選用黃色，達到畫龍點睛的效果。

▲▼黃色錶款專題 。（圖／公關照）▲▼黃色錶款專題 。（圖／公關照）

▲百年靈熱賣的黃色面盤Superocean超級海洋自動錶44（左）134,300元，Superocean超級海洋自動錶46黑鋼錶153,200元。

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關鍵字：

黃色, Rolex, 勞力士, 蕭敬騰, 安以軒, 百年靈, Breitling

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