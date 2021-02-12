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年前來不及「變髮」有救了！　紅愛心別上髮梢好俏麗

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▲▼ 紅色髮飾 。（圖／公關照）

▲亞歷山卓以手繪感愛心裝飾的巴黎甜心抓夾中型款，4,300元。（圖／亞歷山卓提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

正值春節期間，也即將迎來西洋情人節，喜氣裝扮不可忽略髮型的重要性，若年節前來不及變「髮」圖強，可藉由好質感的髮飾變出新穎造型，法國精品髮飾品品牌亞歷山卓（Alexandre de Paris）一系列紅色心形設計與牛年新品，均備有抓夾、抓束、豆扣夾等款式，輕鬆別上髮梢或綁成髮束便能展現俏麗感。

▲▼ 紅色髮飾 。（圖／公關照）

▲亞歷山卓鑲嵌施華洛世奇紅色水晶的心心相印髮箍，5,300元。
 

亞歷山卓為西洋情人節設計滿滿的愛心髮飾，當中巴黎甜心系列於純白的香蕉夾、仕女夾、抓束、豆扣夾上繪製童趣感的愛心，部分只有描繪心型輪廓，其他則塗滿紅色，手繪感設計顯得年輕活潑；心心相映系列則以華麗風格取勝，每顆紅心上鑲滿紅色施華洛世奇水晶，隨著角度光影的變化閃耀光澤，甜蜜放閃，無論長短髮戴上心心相映細版髮箍，都十分出色。

▲▼ 紅色髮飾 。（圖／公關照）▲▼ 紅色髮飾 。（圖／公關照）

▲亞歷山卓閃亮的心心相印豆扣夾（左）3,200元，襯托優雅氣質的花園派對小羊皮仕女夾7,800元。

紅色不僅是熾熱愛情的代表色，同時也呼應春節喜慶氣氛，亞歷山卓特別為華人市場打造的「牛轉乾坤」髮飾，運用喜洋洋的大紅色與富貴氣質霧金色，搭配點綴於牛身、鏤空的寒櫻元素與施華洛世奇水晶，童趣設計非常討喜，當然若不希望受限於季節、年份，花園派對系列以小牛皮製成的雙層立體椒紅色大尺寸蝴蝶結仕女夾或髮箍，襯托優雅氣質，是經典不敗的選擇。

▲▼ 紅色髮飾 。（圖／公關照）▲▼ 紅色髮飾 。（圖／公關照）

▲亞歷山卓牛轉乾坤豆扣夾（左）2,000元，牛轉乾坤髮束2,000元。

不僅紅色髮飾能應景，大紅色的飾品也非常討喜，施華洛世奇（Swarovski）選擇品牌經典Logo的形象天鵝為主角，創作鑲滿紅色水晶的ICONIC SWAN系列項鍊、耳環與手鍊，品牌辨識度百分百，為日常容易搭配的設計，當中天鵝手鍊環圈特別採一半為金屬鍊，另一半為紅繩，彰顯設計感。

▲▼ 紅色髮飾 。（圖／公關照）▲▼ 紅色髮飾 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇經典天鵝ICONIC SWAN鍊墜（左）3,790元，一邊是金屬鍊、另一邊為紅繩的ICONIC SWAN手鍊3,490元。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

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關鍵字：

亞歷山卓, Alexandre de Paris, Swarovski, 施華洛世奇

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