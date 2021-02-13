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Tiffany麻將一組54萬元！　銀製骰子、核桃木牌尺，皮盒還能上鎖

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▲▼精品桌遊 。（圖／公關照）

▲萬寶龍詹姆士普迪父子書寫工具遊戲組，216,800元。（圖／萬寶龍提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

春節期間少不了與親朋好友團聚，一起打麻將、玩鋪克牌或桌遊炒熱氣氛，或許文具店購得的遊戲組已覺得很足夠，但精品品牌更講究，從收納的外盒到內部的籌碼、牌組都要求完美精緻，例如萬寶龍（Montblanc）聯手英國皇室御用製槍品牌詹姆士普迪父子（James Purdey & Sons）推出書寫工具限量遊戲套裝，Tiffany則發表要價逾54萬元的麻將，絕對是奢華級的遊戲組。

▲▼精品桌遊 。（圖／公關照）

▲萬寶龍詹姆士普迪父子書寫工具遊戲組，內有橋牌、籌碼與骰子。

萬寶龍從2019年起與同屬歷峰（Richemont）集團的詹姆士普迪父子合作，將其知名來福槍與獵槍上精美雕花運用在筆具設計之中，近期更將英國紳士的傳統娛樂項目橋牌收入套裝盒中，並搭配筆身雕飾普迪標誌性棋格紋圖案的書寫工具一同發售，以好氣質取勝。

▲▼精品桌遊 。（圖／公關照）▲▼精品桌遊 。（圖／公關照）

▲LV與NBA聯名系列的跳棋組，附籃球圖案與Monogram花卉圖案的精緻皮套，85,000元。（圖／LV提供，以下同）

▲▼精品桌遊 。（圖／公關照）

▲LV Babyfoot Canvas足球機覆以經典的Monogram帆布，並點綴金色金屬裝飾，2,300,000元。

而講究生活藝術的LV（Louis Vuitton，路易威登），也屢屢創造驚喜，最新力作是與NBA聯名的跳棋套裝，招牌花朵Logo裝飾的旗子以皮革、樹脂玻璃與帆布製成球形，收納於NBA標誌與Monogram花卉圖案的皮套內；而更貴氣的娛樂作品為Babyfoot Canvas足球機，外覆經典的Monogram帆布，並綴以金色金屬裝飾，手繪球員與琺瑯計分幣則彰顯品牌精緻工藝，身價自然不凡，高達2,300,000元。

▲▼精品桌遊 。（圖／公關照）

▲Tiffany 西洋棋跳棋組（左）363,000元，麻將組545,000元。（圖／Tiffany提供，以下同）

Tiffany則繼旅行撲克牌遊戲組後，再推適合家人團圓過節一起玩得西洋棋跳棋組與麻將組，前者的棋盤由美國胡桃木製成，棋子則分別由白紋石與天河石打造；而麻將組首先以招牌Tiffany Blue的皮革精品盒吸睛，細究其配件樣樣精緻，骰子為銀材質、牌尺以胡桃木製作，還附上鑰匙可把麻將盒鎖起來，少一個配件都不行！

▲▼精品桌遊 。（圖／公關照）

▲Tiffany旅行撲克牌遊戲組，100,000元。

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關鍵字：

Montblanc, 萬寶龍, LV, Louis Vuitton, Tiffany

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