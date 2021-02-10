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賣珠寶也要賣手袋！寶格麗「小紅包」2.2萬元　卡地亞「珠寶盒包」超Q

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▲▼紅色包款 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti Forever系列紅石榴石色小牛皮斜背包（左）88,800元，洋紅尖晶石色小牛皮肩背包88,800元。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

紅色包款不僅在春節期間使用顯得喜氣，其實一年四季都好搭配，寶格麗（BVLGARI）已曝光的春夏配件系列，即揭露紅色是今年春夏的主流色，且不是印象中的大紅色，而是呈現如寶石般的迷人色澤，配上個性鍊子裝飾與招牌蛇頭扣，時髦又顯得貴氣，無論是搭配白T恤與牛仔褲的休閒look、工作時的俐落套裝，抑或優雅小洋裝都有型。

▲▼紅色包款 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti Forever Ministriped彩繪粉色條紋珍珠魚皮肩背包，118,100元。

寶格麗經典的Serpenti Forever系列蛇包，新款提供三種不同尺寸以及蜜桃色、洋紅尖晶石色與紅石榴石色等3種選擇，可拎、可側背也可帥氣斜背，除了純色樣式，品牌另外推出Serpenti Forever Ministriped Galuchat包，於珍珠魚皮上以噴槍手繪金葱與蜜桃色調的直線紋路，每一款都是獨一無二之作。

▲▼紅色包款 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti Forever Maxi Chain紅石榴石色小羊皮肩背包，108,800元。

Serpenti Maxi Chain包款則是新包型，將出現在珠寶系列長鍊與頸鍊上的粗鍊，運用在紅石榴石色小羊皮肩背包上，且採同色設計，增添搖滾味道。紅色勢力還一路吹向小皮件系列，款式包括約2萬元起的可斜背的迷你小包、小牛皮皮夾，讓更多精品迷能走入寶格麗的時尚世界。

▲▼紅色包款 。（圖／公關照）▲▼紅色包款 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti Forever紅石榴石色小牛皮迷你肩背包（左）22,600元，小牛皮皮夾20,600元。

同樣以珠寶起家、並在配件系列開創新局的卡地亞（Cartier），也有不少紅色包款，因為紅是品牌代表色，第一聯想便是八邊形線條、金色花邊的珠寶盒，巧妙將其放大，成為Guirlande de Cartier包款系列；近期更主打重新回歸的酒紅色Must狩獵包，重現1973年第一代包款的魅力，包款中央經燙印處理並飾有馬鞍針縫線的超大型的「C」字標誌，展現率性風格。

▲▼紅色包款 。（圖／公關照）

▲模卡地亞Must de Cartier狩獵包，袖珍款35,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

▲▼紅色包款 。（圖／公關照）

▲卡地亞以珠寶盒為靈感設計的Guirlande de Cartier包款系列，中型款（後）96,000元，迷你款62,500元。

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關鍵字：

寶格麗, BVLGARI, Cartier, 卡地亞

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