孫芸芸助攻發大財　設計麻將、金條墜飾求好運

▲Pandora麻將發皮繩優惠套組手環，3,680元。（圖／Pandora提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

迎接全新的一年來到，不妨戴上象徵好運又時尚的飾品開運吧！丹麥品牌Pandora深入華人文化，推出麻將發、中文吉字樣的設計吊飾，讓粉絲串出專屬的幸運首飾；「台灣第一名媛」孫芸芸也為同名品牌YUN YUN SUN創作真珠寶系列，包括發字、福字、金條與骰子造型18K金鑲鑽墜，祝福佩戴者財運亨通。

▲Pandora招財貓皮繩優惠套組手環 3,680元。





▲Pandora大吉大利項鍊，5,380元。



每年的新年願望少不了「發大財」，Pandora於是推出喜氣洋洋的紅繩手環，串上可愛招財貓或發字麻將墜飾，組成新春限定套組，以優惠價吸引求財運的時尚迷；而過去以廢話項鍊設計著稱的YUN YUN SUN，孫芸芸特別為農曆新年設計18K金鑲鑽的貴氣版本，巧妙結合春聯、麻將等華人熟悉的元素、創作福字與發字墜子，而上面刻有「999」的金墜，立刻讓人聯想到999純金金條。

▲孫芸芸操刀設計YUN YUN SUN新珠寶。（圖／YUN YUN SUN提供，以下同）





▲YUN YUN SUN真珠寶系列推出春節應景設計，包括發字、福字、金條與骰子造型18K金鑲鑽墜。



除了代表財運或吉祥的中文字樣墜飾，生肖牛也是迎新年的必備款，Pandora推出模樣超萌的牛寶寶串飾，同樣與紅皮繩手環搭配應景；施華洛世奇（Swarovski）則以兩種截然不同的風格呈現牛年首飾，當中Little系列的牛以超級英雄造型亮相，不對稱耳環完美呈現此系列重要元素，一邊是閃亮的英雄小牛、另一邊則是星星耳環，風格卡哇伊；CHINESE ZODIAC牛年項鍊則以整塊紫色水晶呈現牛造型，沒有具象面孔，單純以簡潔輪廓展現飾品之美。

▲Pandora牛年大吉皮繩優惠套組手環3,680元。

▲施華洛世奇LITTLE手鍊的牛化身為超級英雄（左）4,290元，不對稱穿孔耳環3,490元。（圖／施華洛世奇提供，以下同）





▲施華洛世奇CHINESE ZODIAC牛年項鍊4,290元（左），手鍊3,490元。

