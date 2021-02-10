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過期美妝品先別丟！5種「省錢妙用法」　蜜粉去髮油還能當乾燥劑

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編輯／Amanda

每次大掃除、整理居家之後，應該不少人都會整理出一批過期的彩妝保養品吧！雖然過期了不敢繼續用上臉，但丟掉又覺得可惜、浪費錢，其實過期美妝還有不少小妙用，有的能變成髒污清潔劑，有的能當作「乾洗髮」使用，快學起來讓過期的美妝品發揮最後功用，從廢物變成可用之物。

▲▼過期美妝品妙用。（圖／翻攝IG）

▲過期美妝品如果有變質就要直接丟棄。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki）

首先先觀察手邊的過期美妝品是否有變質狀況，如果是已經有出現異味、變色或是有長毛、發霉等情況的美妝品，不用覺得可惜請直接丟掉，但如果是產品狀態沒有出現異變，只是過了開封保質期或保存期限的美妝品，則可依照以下5種分類找到各自使用法。

＃洗面乳

過期的洗面乳不能洗臉，但可以拿來當作洗手乳使用，手部肌膚沒有臉部嬌嫩，溫和型洗面乳可洗去髒污，洗完也不會太過乾澀。此外還可以用來清洗化妝刷，溫和型洗面乳更有利於化妝刷的保養。

▲▼過期美妝品妙用。（圖／翻攝IG）

▲清潔型化妝水可用來擦拭髒污。（圖／翻攝IG@3ce_official）

＃化妝水

化妝水有清潔型化妝水和滋潤保濕型兩種，兩種化妝水各有不同妙用。像是含有酒精、醇類等成分的清潔型化妝水，可以拿來當作髒污清潔劑，從保養品變成清潔產品，像是廚房流理台沾有油污或是地板上有什麼擦不掉的髒污，可以將清潔型化妝水倒在紙巾或毛巾上去擦拭，很多髒污都能被輕鬆擦除。

而若是保濕型化妝水則可以拿來浸泡手腳，尤其是手部會乾到起皮或是腳掌有很多乾硬死皮的人更是適合。可把過期的保濕化妝水倒在水盆裡加水，拿來泡手或泡腳，泡個5～10分鐘後再塗上身體乳、護手霜，肌膚立刻就會變得很水嫩柔軟。

＃乳液、乳霜

過期乳液或乳霜的最基本用法很多人都知道，就是可以拿來當作身體乳使用，除此之外，還可以用來滋養指甲，尤其是常做美甲光療的人，有些人指甲被磨得很粗糙或看起來沒有光澤，可以倒適量乳液在化妝棉上將指甲包起來敷10分鐘，能瞬間滋養指甲，就像給指甲敷了面膜一樣，變得更有光澤。

此外，還可以拿來護理保養像是包包、皮鞋皮靴、皮夾等皮件。皮件用久了會有皺摺痕跡不液消除，還會乾燥裂開，可以用毛巾或軟布曲適量乳液乳霜塗抹在皮件上，不僅可讓皮革表面更有光澤，還能形成一層保護膜，延長皮件使用壽命。

＃蜜粉、粉餅
過期的蜜粉或粉餅根本就是去除髮絲油膩神器！髮絲油膩時，可將蜜粉倒在手掌上稍微搓開，輕拍在頭髮油膩的局部，瞬間就能讓髮絲恢復乾爽，因為蜜粉本來就有控油吸油作用，把過期的蜜粉拿來當作緊急「乾洗髮」使用更能省下乾洗髮噴霧的錢。

此外，還可以將粉餅、蜜粉包在紙巾或小布袋裡，放在衣櫃或是飾品收納盒裡當作乾燥劑，可以幫助吸濕、維持乾燥。

＃護唇膏

沒有變質的過期護唇膏擁有多種功用，首先可拿來幫助睫毛增加定型效果。在夾睫毛錢先用護唇膏在睫毛上輕輕塗抹幾下後，再夾睫毛、刷上睫毛膏，能幫助讓睫毛捲翹度更持久，而且還會讓睫毛看起來更粗、更濃密一些。

另外，有些新鞋很磨腳，可用過期的護唇膏塗抹在腳後跟或是會被磨到的局部，潤滑效果會讓磨腳降低許多。

護唇膏還能增加香水的留香時間，在噴香水前先塗抹一下護唇膏，護唇膏的潤澤能幫助延長香水持久度。

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關鍵字：

美妝, 美妝品, 保養品, 彩妝品, 過期, 保質期, 妙用, 用法, 省錢

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