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事情明明很多卻不想做？懶人只需五週計畫　就能治好「拖延症」

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編輯／Emily　圖／商周提供、翻攝自unsplash.com

明明有一大堆事情要做，卻總是提不起勁開始？這種「拖延症」狀況幾乎每個人都遇過，從求學時期到進入職場還是難以根治，但其實擺脫「拖延症」並沒有那麼困難，跟著時間管理專家訂定的「五週計畫」安排生活，每天只要花20分鐘，就算天天睡滿8小時，也能提升效率、擁有高生產力。

▲治好拖延症。（圖／翻攝自unsplash.com）

第一週：逃避停止，實踐開始

「拖延症」的產生常常是因為我們未完成的任務乏味、無趣，或是沒有明確的結束日期，讓你無法產生動力，也可能是因為任務無法勝任，甚至容易發生衝突，這時就會想一拖再拖，幻想著麻煩自己解決。這種現象已經變成一種習慣，讓你難以判斷自己在逃避和拖延，所以要改善的第一步，就是訓練自己意識到拖延傾向，學會用正確的心態接納這些待辦事項。

▲治好拖延症。（圖／翻攝自unsplash.com）

第二週：建立工作的上部結構

當心態擺正之後，就須要一套系統性的方法，讓你有步驟、有計畫的重新改造工作習慣。很多比你更成功、更有效率的人，不一定是因為比你聰明或更有才華，而可能只是擁有一套更好的系統來推動進程。將龐大的任務簡化成小小的短期目標，活用待辦清單、編排出優先順序，就能一個接一個完成眼前的首要任務，而不會繼續在雜事上浪費時間。

▲治好拖延症。（圖／翻攝自unsplash.com）

第三週：對付時間小偷

生活周遭的誘惑超級多，我們的大腦本來就很難長時間專注，一不小心就會被電腦、手機等科技產品偷走時間，閒雜的人、事、物也容易讓我們分心，要是再遇上目標模糊的主管、會議…，想要完成任務就更遙遙無期了，這時應該要運用「分心筆記」、「煩惱筆記」，來避免浪費無謂的時間。

▲治好拖延症。（圖／翻攝自unsplash.com）

第四週：專心致志

我們的大腦本來就很難一心多用，「多工處理」並不是適合人類的工作方式，當你同時進行好幾件事，反而會因為專注力不足，無法完成複雜的任務。所以比較實際的方法是專心致志，一次只做一件事，設定好專注計時器、將工作組塊化（chunk），再搭配冥想呼吸，就能讓集中力瞬間提高。

▲治好拖延症。（圖／翻攝自unsplash.com）

第五週：保持動力

「拖延症」最難的就是保持動力，當你的任務缺乏進展，就容易感到沮喪和懈怠，長期進行不熱衷的工作更讓人想放棄，這時應該要持續自我激勵，找到激發自己的動機才能撐下去。

▲治好拖延症。（圖／翻攝自unsplash.com）

當你完成了整個五週計畫，就可以持續應用最適合你的策略，讓它們成為生活的一部份。從此就不用再焦慮時間不夠、任務沒終點，再艱難的目標都能輕鬆達成。

▲治好拖延症。（圖／翻攝自unsplash.com）

★書名：為什麼事情明明很多卻不想做？
★作者：加蘭・庫爾森
★出版社：商周出版
★出版日期：2021/01/05
★建議售價：新台幣280元

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關鍵字：

拖延症, 計畫, 安排, 工作, 生活, 習慣

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

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