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「朋友圈超小」星座Top 3 ！　天蠍很難走心、冠軍是國家級邊緣人

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▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲面對陌生人就不想開口，「朋友圈超小」星座Top 3 揭曉。（示意圖／翻攝自unsplash）

編輯／Ann

出社會之後發現要交到真心的朋友很難，導致朋友越來越少，保持聯絡的簡直屈指可數，再加上許多人都擁有社交障礙，面對陌生人就不想開口，也懶得融入新的圈子，以下就公開「朋友圈超小」星座Top 3 ，上榜的快舉手！

▲▼星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲天蠍座之所以朋友圈很小，主要原因就是自己的標準太高 。（示意圖／翻攝自unsplash）

Top 3 天蠍座

天蠍座之所以朋友圈很小，主要原因就是自己的標準太高，很難有人能夠成功走進他們的心，以至於出現一個新朋友時，天蠍會用旁觀的態度去審視對方，直到真正相處到一定程度之後，天蠍才會表現出友好態度。此外，天蠍也絕對不會為了裝熟，故意講什麼場面話給對方聽，完全不在意別人怎麼想，想認識就認識，看不對眼就閃人。

▲▼星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲處女座並不在意朋友的數量，只在意質量 。（示意圖／翻攝自unsplash）

Top 2 處女座

處女座並不在意朋友的數量，只在意質量，所以處女座的交友方式其實是「淘汰制」，不斷淘汰，留下真正真心的朋友。有時候看到他們和這個人好，下次見面說不定就已經換人了，往往讓人措手不及，因為處女會檢視對方是否值得留下，如果並非真心的朋友，對自己的生活沒有任何幫助，那麼處女會慢慢失去聯絡，理智面對友情的態度令人敬佩。

▲▼星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲冠軍摩羯座木訥的個性讓自己成為「國家級邊緣人」 。（示意圖／翻攝自unsplash）

Top 1 摩羯座

摩羯座木訥的個性讓自己成為「國家級邊緣人」，但是他們並不覺得有何不妥，反而認為自己的人生輕鬆很多，不需要去面對一切虛假的社交相處，身邊都是自己真心的好友，是人生一大樂事。但如果要說摩羯的天性太自閉，其實也並非如此，摩羯很懂得經營真心的友誼，見過一次面就能夠摸透對方的個性，是很會看人的星座，誰也騙不了他們。

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關鍵字：

星座, 運勢, 交友, 生活, 朋友圈, 友情, 天蠍座, 處女座, 水瓶座

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