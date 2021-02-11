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誰都救不了！「佛系單身王」星座Top 3 　雙子隨緣、水瓶沒人讀懂

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▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲單身時間久了，一切心境都隨緣，「對感情最佛系」星座Top 3揭曉 。（示意圖／翻攝自unsplash）

編輯／Ann

每個人對於感情的態度都不同，但最特別的莫過於單身時間久了，一切「隨緣」的心境，換句話來說就是佛系，既不強求要立刻找到另一半脫離單身，就算緣分已經到面前，也懶得努力嘗試一把，這樣的你，絕對已經登上「佛系單身王」星座Top 3 ！

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲水瓶不光是對感情隨緣，只要是有異性出現，水瓶都很難感受到對方的心意。（示意圖／翻攝自unsplash）

Top 3 水瓶座

對待感情佛系的星座，怎麼能夠少了水瓶座，其實水瓶不光是對感情隨緣，只要是有異性出現，水瓶都很難感受到對方的心意，好像沒人能夠讀懂他們的心，所以要找到情投意合的另一半，並且深入相處進而交往，簡直是難上加難。而且水瓶自己也不急著脫離單身，對於他們而言，一個人沒有什麼不好，「感情不強求」說的就是水瓶座。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲金牛座默默付出不求回報，喜歡一個人卻不表達。（示意圖／翻攝自unsplash）

Top 2 金牛座

金牛座絕對是默默付出不求回報的星座，對於感情，經常能看到金牛默默喜歡一個人，卻總是沒有表達出來，哪怕是差最後臨門一腳，金牛也會習慣縮在自己的舒適圈中，寧可停在原地，也不想放棄這份感情。所以金牛對自己沒有什麼特別的要求，看到別人收穫戀愛，可能會羨慕，但馬上又回歸佛系的想法，總是覺得時間能夠證明一切，操之過急是沒有用的。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲雙子座看似身邊圍繞了許多異性，但要脫離朋友身份很難。（示意圖／翻攝自unsplash）

Top 1 雙子座

雙子座得到第一名很多人都沒有想到，其實雙子看似身邊圍繞了許多異性，但要脫離朋友身份，重新開始一段感情，對於雙子來說絕對不簡單，他們喜歡像是朋友一樣的自在相處方式，一旦加上了戀人關係，就會出現許多變數，這點是雙子不想要接受的。而且雙子很隨緣，寧可孤傲單身也不想要委曲求全為另一半付出，佛到一個境界，只能換來萬年單身了。

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關鍵字：

星座, 運勢, 感情, 交往, 單身, 水瓶座, 雙子座, 金牛座

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