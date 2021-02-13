香蕉哥：「假日只想在床上當一灘爛泥」　幽默面對滿滿負能量的生活

編輯／ChiNg

無論是LINE的茄子哥貼圖還是Youtube的香蕉哥頻道相信大家都不陌生，幽默逗趣的「杰司，難搞」在Instagram上分享許多圖文插畫，主題都相當生活化，讓人看了點頭如搗蒜的同時也忍不住捧腹大笑。

＃真糟糕

假日都覺得自己的時間遭小偷，得了一種每逢假日早晨都會被偷走的絕症……而且只想躺在床上當一灘爛泥。

▲ 「杰司，難搞」創造香蕉哥與茄子哥及其他可愛角色，擅長幽默搞笑風格的圖文插畫。（圖／IG@ 杰司，難搞授權提供，下同）

＃阿姨你誤會了

每次點餐的時候都會擔心吃不飽，但明明沒有一次是剛好吃完的，最尷尬的是結帳的時候，阿姨問你：「請問需要幾雙筷子？」啊……我一個人吃而已。

＃快樂是比較出來的

人家說痛苦是比較出來的，沒有比較就沒有傷害，但其實快樂也是比較出來的，當你覺得自己很苦的時候，恰巧身旁經過一個更淒慘的人，瞬間人生都圓滿了？！

＃胖子走江湖

對吃的堅持是基本的吧？人再窮都不能丟了自己的原則，就像香蕉哥的名言：胖子回頭必有緣由，不是吃不夠，就是餓過頭（點頭）。

＃快樂是別人的

有時候你的寬容必須適當，而非無上限的給予，對有些人來說你的退一步是他的海闊天空，而你得到的只是他一次又一次的得寸進尺。

＃善良的胖子

媽媽總說相由心生，你的相貌美醜來自內心是否善良，快看看身旁胖嘟嘟的朋友們，是多麽的討喜、多麽的善良啊（誤）。

＃幸災樂禍

最近聽說你過得不好，那我就放心了（喂），人家說這就像是「補償心理」，差別只是一切的不好由你負責承擔就好。

＃求生意識很重要

聰明反被聰明誤，身為男朋友絕對要小心踩到女朋友的陷阱......更不要試圖製造陷阱題，凡事沈默是金。

＃心靈雞湯

如果是自己真心喜歡的事，只要問心無愧就不要過度在意別人的眼光，人的喜歡是藏不住的，即便摀住嘴巴，嘴角仍然會上揚。

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