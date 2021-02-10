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「白色」大爆冷奪亞軍！2020「暢銷甲彩Top 5」　冠軍竟已蟬聯13年

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▲▼OPI公開年度暢銷甲彩TOP 5。（圖／品牌提供）

▲正確的指甲油選色，能彰顯女生的優雅氣質。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

戴口罩、勤洗手與清潔是防疫生活最重要的步驟，根據市場觀察，洗手、身體清潔需求增加，進而使得消費者們開始更加關注手部、身體的修護保養，一雙漂亮的纖纖玉手更是加分關鍵，OPI統計2020年最受歡迎甲彩色系，其中冠軍已蟬聯13年，大黑馬「正白色」一次就跳到第2名，一起來瞧瞧！此外，日本東京美甲品牌uka新推出的裸色系列，更是屬於人見人愛的色調，任何排行榜都能見到。

▲▼OPI公開年度暢銷甲彩TOP 5。（圖／品牌提供）

▲耐看的煙燻裸色和純白色是絕不會出錯的色系。

2020年除了手部的清潔和保養意識抬頭，在手部色彩的表現上也有新亮點，OPI統計了2020年最受歡迎的指尖色系，其中堪稱史上最暢銷的煙燻裸色，仍不負眾望地連續第13年稱霸銷售排行榜，顯白、百搭、不挑膚色、又完美襯托女人味，使得這支煙燻裸膚成為指彩界傳奇，更創下曾因為缺貨而造成消費者瘋搶的紀錄。

▲▼OPI公開年度暢銷甲彩TOP 5。（圖／品牌提供）

▲▼OPI公開年度暢銷甲彩TOP 5。（圖／品牌提供）

▲▼OPI公開年度暢銷甲彩TOP 5。（圖／品牌提供）

▲第3名到第5名分別為酒紅、奶茶和淺灰色系。

與此同時，歐美極簡、冷淡風造型潮流，使得沒有季節性、能同時完美駕馭陽光與輕柔內斂兩種迴異風格的白色系指尖異軍突起，掀起了一股正白色風潮，使得正白色系指彩— 極地白雪在2020年度一路竄升，躍上年度銷售TOP 2！而TOP 3~TOP 4，則由女人味滿點的勃根地酒紅與溫柔率性、萬年不敗的奶茶色系持續佔據排行榜，充分顯示酒紅與奶茶色在台灣女性心目中無可撼動的地位。

▲▼OPI公開年度暢銷甲彩TOP 5。（圖／品牌提供）

▲uka 裸色系列指甲油，6色，10ml，830元。

來自日本東京美甲品牌uka，之前推出一系列紅色甲彩打響知名度，今年更全新推出「uka beige study two裸色系列指甲油」，以適合所有生活情境的色彩，襯托出我們氣質及多變的樣貌。 有些人透過閱讀找尋自我風格，有些人投射於飾品、穿搭，你也可以將憧憬輕點於指尖，也有一番風味。

▲▼OPI公開年度暢銷甲彩TOP 5。（圖／品牌提供）

▲uka 濾鏡護甲亮彩油，4色，750元。

除了適合日常使用的裸色甲彩，也推出話題十足的濾鏡護甲亮彩油，糖漿般的透明質感，單色單擦護甲、疊擦、或與任何指彩互搭都能創造出煥然一新的感覺。

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關鍵字：

OPI, 甲彩, 熱賣, 排行榜, 色選, 指甲油, uka

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