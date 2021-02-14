「女生自拍」該怎麼稱讚？精選10句土味情話：你是混血兒嗎？混天國

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@toritori0123、@yuuuuukko_

女生們在社群上傳特別打扮過的自拍照，不外乎就是希望大家覺得她漂亮，希望能被誇獎，但是當看到漂亮女生發的自拍照時，該怎麼誇獎反而成了男生們的問題，尤其是面對心儀的對象，該說什麼稱讚的話才能被注意到呢？早先「女生自拍該怎麼誇」便成了網上熱搜項目，以下精選10句廣大網友們提供的最新土味情話，一起來看看：

＃請原地出道吧

先從比較正常的開始，擁有明星般的顏值是所有女生的夢想，如果能被說堪比藝人，肯定會非常高興，所以若想稱讚女生漂亮，就請她原地出道吧。

＃你好美，太平洋是我為你流的口水

浮誇的土味情話可能會顯得油膩，不過絕對能吸引到注意，幸運的話還能博得美女一笑，因看到漂亮美女而流下口水已經夠誇飾，甚至還流成了世界最大的太平洋，著實是美得太過分了。

＃想在你的鎖骨裡游泳

這句話在微博上許多大陸網友們特別愛用，尤其是當女孩們發佈了凸顯鎖骨線條的造型照片，絕對就是要誇獎女孩刻意想強調的部位。

＃你是混血兒嗎？混天國？

深邃的西方人臉孔是東方女孩們夢寐以求的，尤其特別羨慕結合不同人種外貌的混血兒，如果能被說像是混血兒就己經夠讓人開心了，下一句再補充「混天國？」女孩子第一次聽到肯定會頓時「心空」。

＃誰讓童話裡的公主跑出來了？

童話故事裡的公主各個都美若天仙，若是放到真實世界，大概也只有那些精緻無瑕的好萊塢女星可以媲美，被說是童話故事裡的公主，言下之意就是美到不真實，誰能不開心？

＃根本是女媧娘娘炫技的作品

神話中的「女媧娘娘」搏土造人的故事流傳世紀，意即人類是女媧娘娘「捏」出來的，那麼人類也可以說是她的作品，想稱讚一個女孩美麗，不妨誇她是女媧娘娘的得意之作，用了高超的技術才能創造出這麼美的人類。

＃臉是名畫、性格是童話、人生是電影、存在即神話

不只是外貌，稱讚一個女孩內在、外在，整個人的存在就是美麗的象徵，就送她這句詩句。

＃仙女請付一下下凡費

不屬於人間的顏值只好用仙女來形容，從天國到人間這麼遙遠的路程，想必即使是仙女也是要繳過路費的吧？

＃去哪家醫院做的？翅膀拿掉一點痕跡都沒有

「去哪家醫院做的？」看似是暗諷人家整形才有如今美貌，但是下一句再接「翅膀拿掉一點痕跡都沒有」，等於是稱讚對方是墜落人間的天使，讓人聽了心裡高興。

＃哪怕只有一天，也想用這張臉活一次

不管是男生、女生，都可以用這樣的話語誇獎，用羨慕和嫉妒之心包裝，來表達滿滿的愛意。