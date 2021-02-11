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原來還能這樣喝！3款特殊風味熱可可食譜　喝了更暖胃又暖心

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編輯／JJ　圖／翻攝自Pinterest

天氣冷颼颼，這種時候就別管什麼熱量、還是幾點之後不能進食的控管計畫，來杯熱可可暖暖胃，才有辦法好好入睡！然而，「熱可可」也不單純只能是熱可可而已，其實熱可可的變化非常多，按照自己的喜好和心情，用方便取得的材料就能做出不同風味的熱可可，以下3款簡單的熱可可食譜分享給大家。

▲熱巧克力食譜。（圖／翻攝自Pinterest）

＃焦糖熱可可

喜愛吃甜食的螞蟻少女們，焦糖絕對是你的好朋友，喝杯甜到心裡的焦糖熱可可，是冷冷的天氣裡最療癒的事。不想要整體太甜的話，可以選用比較苦的黑巧克力，焦糖部分，可以上超市購買現成焦糖，如果有時間的話，也能在家自己DIY。

材料（2人份）：

2杯牛奶
半苦甜巧克力碎片
半杯焦糖醬
鮮奶油或棉花糖

步驟：

以平底鍋加熱牛奶，再加入巧克力碎片及焦糖攪拌煮至巧克力融化，倒入杯中，加上鮮奶油或棉花糖，再淋上焦糖醬。

（補充）焦糖醬：

材料：

1杯糖
¼杯+2湯匙水
¼杯鹽味奶油，切成一湯匙的大小
½杯鮮奶油
½湯匙鹽

步驟：

以平底鍋加熱糖及水直至沸騰，加入鹽味奶油，奶油融化後立即關火，加入鮮奶油及鹽攪拌即可。

▲熱巧克力食譜。（圖／翻攝自Pinterest）

＃辣味熱可可

其實香甜的熱可可也能做成辛辣口味，加入一點能讓身體發熱的辣椒還有肉桂，比一般的熱可可還要更暖胃！沒嘗試過的一定要試試，搞不好會因此而愛上。

材料（1人份）：

4湯匙無糖可可粉
1小片黑巧克力
½茶匙肉桂粉
少許辣椒粉
¼杯牛奶
¾杯熱水

步驟：

在杯中加入可可粉、肉桂粉及辣椒粉，再加入黑巧克力及牛奶，加入熱水攪拌直至所有材料融化即可。

▲熱巧克力食譜。（圖／翻攝自Pinterest）

＃紅酒熱可可

睡前想來點小酒，但又不想這麼濃烈，不妨把紅酒加進熱可可當中享用，既甜美又有成人專屬的酒精，同樣比一般熱可可加倍暖胃，會煮成較為濃稠狀，分成小杯飲用會比較方便，最後也可依個人喜好擠上鮮奶油或放上棉花糖。

材料（2人份）：

1½杯牛奶
1杯紅酒
⅓杯黑巧克力塊

步驟：

以平底鍋加熱牛奶及巧克力塊至融化，呈濃稠狀，倒入紅酒，再分裝至小杯中。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

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關鍵字：

熱可可, 食譜, 熱巧克力, 焦糖熱可可, 辣味熱可可, 紅酒熱可可

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