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「老花」絕地反攻！精選5耐看手袋LV、DIOR、CELINE Logo妳愛誰

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記者王蓁蓁 / 台北報導

復古風崛起，顯眼又經典的滿版Logo印花，不只一躍而上風靡時尚圈，識別度極高的印花圖紋「老花包」也瞬間成為女孩們心中的夢幻逸品，在一片老花包海裡，讓《ETFASHION》一次幫妳盤點女星們也愛背的各式精品老花包，再也不怕選擇障礙發作，2021年挑包不失手！

CELINE

在老花包中闖出一片天的凱旋門圖騰，不只被「帶貨女王」Lisa背夯，超級星二代木村光希也不惜撞包，背上與Lisa同款的半月形狀「腋下包」，近期CELINE將經典圖騰改以EMBROIDERY 義大利刺繡織，且換上黑白或是紅白配色的印花刺繡，展現一如往常的優雅，且充滿新意更顯活潑，不論是率性大包、還是經典復古的小方包，都能輕鬆點綴造型，時髦得毫不費力。

▲ 老花包盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲（左）TRIOMPHE EMBROIDERY 黑色凱旋門經典花紋橫式托特包，NT$85,000 ; （右） 黑色凱旋門經典花紋肩背包，NT$115,000。（圖 / 品牌提供）

GUCCI

從1960年代就已存在的GG Logo印花，顛倒對立的GG菱格紋與「Jackie Bag賈姬包」兩大經典代表結合，立馬詢問度破表，只見IU在IG上連換好幾套衣服照片連發，除了時下最夯的「腋下包」拿法，賈姬包也貼心增加了可拆式的增長背帶，像孫芸芸一樣以肩背的方式，簡單穿搭就能展現優雅迷人的氣息。

▲ 老花包盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲ 老花包盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲小型老花Jackie 1961，NT＄58,700。(圖 /翻攝IG@dlwlrma、＠aimeeyunyunsun）


DIOR

想要看DIOR最近夯哪一款包包，打開Jisoo的IG準沒錯，身為DIOR的寵兒，Jisoo經常以最新的款式展現穿搭，並順勢帶貨一波，只見她穿上帽Ｔ配牛仔寬褲，仿佛小男孩的俏皮模樣肩上背著DIOR Bobby包，同時演繹街頭潮流與經典優雅的風格，這顆以創辦人迪奧先生生前所養的小狗「Bobby」為靈感的包款，再加上不能少的「DIOR Oblique」老花設計，瞬間掀起街拍熱潮。

▲ 老花包盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲DIOR Oblique老花 BOBBY，NT$110,000。（圖 / 翻攝IG@sooyaaa__、翻攝品牌官網）

Louis Vuitton

近期LV將經典的Monogram老花變成繽紛搶眼的配色，並以「時尚就是一場牌局」將Q萌的撲克牌元素躍上包包上，仔細看就會發覺撲克牌中的紅心花色也暗藏在其中，包括韓女星太妍與華莎都背上系列中的圓盒化妝包，除了手提把，LV也附上皮穿鍊的肩背帶十分貼心，簡約的包型輪廓則增加包包空間，包款時髦好搭也實用兼具。

▲ 老花包盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲LV Game on 圓盒化妝包，NT$93,500。（圖 / 翻攝IG@_mariahwasa、＠taeyeon_ss）

Saint Laurent

乘著這波老花風潮，Saint Laurent也以讓女孩們招架不住的「YSL」Logo佈滿系列包款，包括率性俏皮的水桶包與優雅經典的小方包，若是看膩了一成不變的IT Bag清單，Saint Laurent 老花包保證妳絕不輕易撞包。

▲ 老花包盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲Saint Laurent 將「YSL」Logo佈滿系列包款。（圖 / 翻攝品牌官網）

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關鍵字：

老花包, DIOR, GUCCI, CELINE, LouisVuitton, SaintLaurent, Lisa, 木村光希, 孫芸芸, IU, 太妍, 華莎, Jisoo

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