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敷再貴都沒用！敷面膜7大誤區，小心護膚不成、敏感上身

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▲▼再貴都沒用！敷面膜7大誤區請留意 。（圖／翻攝自IG）

▲錯誤的敷臉方式，即便用再貴的面膜也沒用。（圖／翻攝自IG/skincare、Unsplash，以下同）

根據調查指出，台灣女生尤其愛敷面膜，加上女星推波助瀾，彷彿敷上一片就能解決肌膚所有困擾，面膜真有如此神奇？皮膚科醫師分享，面膜對於保養的功效見仁見智，但若是敷錯方式，小心肌膚敏感發紅來報到，以下幾個面膜錯誤，八成人都做過！

天天敷面膜

許多女星都分享自己天天敷面膜，皮膚科醫師指出，面膜內含的成分多半比一般保養品複雜，其中香料和酒精成分，多敷都會使肌膚屏障變得脆弱，搞得變成後天敏感。

▲▼再貴都沒用！敷面膜7大誤區請留意 。（圖／翻攝自IG）

面膜敷越久越好

建議每次敷臉約15-20分鐘為限，若敷太久反而會被面膜吸走更多臉部水分，導致乾紋發生。像是許多人常敷臉敷著敷著就睡著，醒來發現面膜紙已全乾，這都是非常傷肌膚的行為。

剩餘精華塗在面膜上

每次敷完面膜，許多人會將袋中的精華液抹在脖子上，就是擔心浪費了精華，更有人自作聰明將剩餘的精華液塗在面膜上，以為這樣能發揮更大功效，這可是大錯特錯，這樣錯誤延長敷臉時間，肌膚反而會變乾。

將剩餘精華冰起來

還有人會將面膜內的剩餘精華冰起來，睡前再做二次使用，雖然乍聽沒錯，就衛生安全考量來說，已經接觸過肌膚或是雙手，即便是放進冰箱收藏，是否變質、會不會造成肌膚敏感都是必須考慮的重點。

▲▼再貴都沒用！敷面膜7大誤區請留意 。（圖／翻攝自IG）

面膜敷完就了事

很多人保養只依賴面膜，日常保養靠面膜，敷完面膜就以為大功告成，那麼可就錯了！必須依照面膜屬性做後續保養，尤其換季時保濕尤其重要，選一款輕盈乳液或乳霜薄塗一層，幫助鎖住肌膚水分，肌膚自然會越來越好

一年四季都敷同款面膜

面膜挑選應針對膚況而定，建議換季敏感，可選擇修復型面膜，脫皮缺水則選保濕型，出油爆痘則選擇消炎鎮定型，不要有品牌迷思，挑選適合自己的最重要。

▲▼再貴都沒用！敷面膜7大誤區請留意 。（圖／翻攝自IG）

一邊泡澡一邊敷臉

許多人趁著泡澡時的熱蒸氣讓毛孔大開，趁此時來敷面膜覺得效果正好，但保養專家可不這麼認為，他表示有些面膜不適合在高溫下使用，例如含有美白成分的面膜，浴室蒸汽溫度過高外，也容易讓面膜不易跟皮膚結合，所以還是建議泡完再敷比較好。

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關鍵字：

面膜, 錯誤, 保養, 觀念

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