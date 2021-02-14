fb ig video ETtoday search mobile

懶得洗頭？女星們最愛這5種帽子戴法 泫雅靠貝雷帽製造「小V臉」

>

記者王蓁蓁 / 綜合報導

不分季節，帽子是時尚潮人們必備的單品之一，從漁夫帽、貝雷帽、鴨舌帽等等，不分場合都可以藉由這類單品增加吸睛指數，還能讓臉更顯小「V」，甚至是不想洗頭乾脆戴上帽子「遮油」，快往下看，藉由女星們的搭配方式，選出最適合自己的帽款吧！

▲小臉帽子穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲小臉帽子穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie聰明選戴帽簷較大的漁夫帽與紳士帽展現小V臉。（圖 / 翻攝IG@jennierubyjane)

Jennie公主般的波浪大捲髮，浪漫又甜美，卻容易讓她的原先就有的「baby face」更加圓潤，但Jennie聰明選戴帽簷較大的漁夫帽與紳士帽，使臉蛋相較之下不那麼顯眼，甚至更顯「小」，再將頭髮分到兩頰側邊，簡單遮住臉龐，休閒中又不失優雅。

▲小臉帽子穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲小臉帽子穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲Krystal與Jennie同時戴上短圓帽曬出率性風格。（圖 / 翻攝IG@jessica.syj、＠jennierubyjane）

想要展現率性風格時，就可入手近年十分流行的短圓帽，只見Krystal on tone 穿上黑色的絨毛外套展現女神氣勢，瓜子臉的她戴上短圓帽增添整體平衡感，再以白色圍巾點綴，有型又溫暖 ; Jennie臉型屬於較有肉的鵝蛋臉，同樣戴上短圓帽則是搭配舒適的「居家服」穿搭，以帽T的帽子顯出「V」字臉，街頭感十足。

▲小臉帽子穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲小臉帽子穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲潔西卡毛球毛帽配上一頭美人魚長捲髮浪漫優雅。（圖 / 翻攝IG@jessica.syj)

Krystal與潔西卡是韓國偶像圈最亮眼的姐妹花，但兩人的風格卻大不同，姊姊潔西卡更偏向甜美可愛的造型，連番曬出的毛帽頭頂上都掛著毛絨絨的毛球，適合渴望浪漫穿搭的女孩們，配上她一頭美人魚長捲髮，氣質優雅，不負「冰山公主」之稱。

▲小臉帽子穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲小臉帽子穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲泫雅運用貝雷帽展露女孩小心機。（圖 / 翻攝IG@hyunah_aa）

準備新專輯之虞也不忘更新IG寵粉的泫雅，她近期以超吸睛的「公主切」亮相，並穿搭容易看起來顯胖的圓領長袖，還好泫雅運用貝雷帽小心機將「公主切」放在臉頰兩側，營造出窄瘦的臉龐，配上緊身蛇紋長褲與球鞋，同時展現休閒感與甜美。

▲小臉帽子穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲小臉帽子穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲小臉帽子穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲澀琪以多樣風格展現復古老帽穿搭。（圖 / 翻攝IG@hi_sseulgi)

女孩們沒洗頭時最愛的復古老帽，幾乎不分臉型且十分基本，完全不受服裝的限制，不論是像韓國女團Redvelvet的成員澀琪以運動風格穿搭成小男孩的模樣、以少女的公主蓬袖襯衫呈現，或是換上格紋西裝外套化身成熟的小姊姊，都超級實穿百搭。


 

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

關鍵字：

帽子, 泫雅, Krystal, 潔西卡, Jennie, 澀琪

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

《哈利波特》角色12星座對照表公開！水瓶座不意外、原來多比是巨蟹

《哈利波特》角色12星座對照表公開！水瓶座不意外、原來多比是巨蟹

2021無印良品「必買好物」TOP10　遇到降價直接丟購物籃

2021無印良品「必買好物」TOP10　遇到降價直接丟購物籃

「別洗澡、洗衣、被人叫醒」　過年10大禁忌要知道

「別洗澡、洗衣、被人叫醒」　過年10大禁忌要知道

太委屈！跟這3大星座談戀愛「心好累」　Top 1忽冷忽熱易失蹤 從現在起，停止對自己做「10件事」，2021變成更好的人！ 孫藝珍是戲劇女神更是紅毯女王！只穿3個顏色就秒殺相機記憶體 Jennie超撩男「果汁系穿搭」公開！　甜辣風運動帽T、V領毛衣必收 放冰箱大NG！正確保存香水5大關鍵　避免變質才能用更久 奧斯塔羅12星座一周運勢0215-0221　處女、雙子正財運最旺 2021必買白鞋就選這9雙　NB 574、adidas NMD熱度狂燒

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面