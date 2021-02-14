懶得洗頭？女星們最愛這5種帽子戴法 泫雅靠貝雷帽製造「小V臉」

記者王蓁蓁 / 綜合報導

不分季節，帽子是時尚潮人們必備的單品之一，從漁夫帽、貝雷帽、鴨舌帽等等，不分場合都可以藉由這類單品增加吸睛指數，還能讓臉更顯小「V」，甚至是不想洗頭乾脆戴上帽子「遮油」，快往下看，藉由女星們的搭配方式，選出最適合自己的帽款吧！

▲Jennie聰明選戴帽簷較大的漁夫帽與紳士帽展現小V臉。（圖 / 翻攝IG@jennierubyjane)



Jennie公主般的波浪大捲髮，浪漫又甜美，卻容易讓她的原先就有的「baby face」更加圓潤，但Jennie聰明選戴帽簷較大的漁夫帽與紳士帽，使臉蛋相較之下不那麼顯眼，甚至更顯「小」，再將頭髮分到兩頰側邊，簡單遮住臉龐，休閒中又不失優雅。

▲Krystal與Jennie同時戴上短圓帽曬出率性風格。（圖 / 翻攝IG@jessica.syj、＠jennierubyjane）

想要展現率性風格時，就可入手近年十分流行的短圓帽，只見Krystal on tone 穿上黑色的絨毛外套展現女神氣勢，瓜子臉的她戴上短圓帽增添整體平衡感，再以白色圍巾點綴，有型又溫暖 ; Jennie臉型屬於較有肉的鵝蛋臉，同樣戴上短圓帽則是搭配舒適的「居家服」穿搭，以帽T的帽子顯出「V」字臉，街頭感十足。

▲潔西卡毛球毛帽配上一頭美人魚長捲髮浪漫優雅。（圖 / 翻攝IG@jessica.syj)

Krystal與潔西卡是韓國偶像圈最亮眼的姐妹花，但兩人的風格卻大不同，姊姊潔西卡更偏向甜美可愛的造型，連番曬出的毛帽頭頂上都掛著毛絨絨的毛球，適合渴望浪漫穿搭的女孩們，配上她一頭美人魚長捲髮，氣質優雅，不負「冰山公主」之稱。

▲泫雅運用貝雷帽展露女孩小心機。（圖 / 翻攝IG@hyunah_aa）



準備新專輯之虞也不忘更新IG寵粉的泫雅，她近期以超吸睛的「公主切」亮相，並穿搭容易看起來顯胖的圓領長袖，還好泫雅運用貝雷帽小心機將「公主切」放在臉頰兩側，營造出窄瘦的臉龐，配上緊身蛇紋長褲與球鞋，同時展現休閒感與甜美。

▲澀琪以多樣風格展現復古老帽穿搭。（圖 / 翻攝IG@hi_sseulgi)

女孩們沒洗頭時最愛的復古老帽，幾乎不分臉型且十分基本，完全不受服裝的限制，不論是像韓國女團Redvelvet的成員澀琪以運動風格穿搭成小男孩的模樣、以少女的公主蓬袖襯衫呈現，或是換上格紋西裝外套化身成熟的小姊姊，都超級實穿百搭。



