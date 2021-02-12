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最強圍巾穿搭攻略！Jennie打結好率性　潔西卡靠一招秒變小V臉

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記者王蓁蓁 / 綜合報導

寒流一波接著一波，繼前陣子幫大家盤點了溫暖又時髦的羽絨外套穿搭法，而脖子也是另一個必備的保暖重點，往下滑看《ET FASHION》盤點Lisa、Jennie、以及國民初戀秀智等韓女星的圍巾穿戴法，超級實用，還能為秋冬造型穿搭增添亮點，不用再怕看膩。

▲圍巾穿搭。（圖／翻攝IG）

▲圍巾穿搭。（圖／翻攝IG）

▲圍巾穿搭。（圖／翻攝IG）

▲Jennie、Lisa、Jisoo都以俐落線條的圍巾穿戴法展現不同風格的層次穿搭。（圖 / 翻攝IG@jennierubyjane、＠lalalalisa_m、@sooyaaa__）

Jennie經常以仿佛領帶般的方式，將圍巾其中一端於鎖骨位置輕輕打結，讓圍巾兩邊等長，展現俐落線條的圍巾穿戴法，與Jennie私底下隨興率性的穿搭不謀而合 ; 若是像Lisa一樣圍巾上有可愛的圖騰，用這個打法再適合不過了，直接將圍巾亮點完美呈現 ; 而Jisoo則是將圍巾巧妙的打在高領上，展現另類穿搭層次感，整身on tone的軍藍配色，在寒冷的冬天注入一股安靜沈穩。

▲圍巾穿搭。（圖／翻攝IG）

▲圍巾穿搭。（圖／翻攝IG）

▲金高銀與Lisa將圍巾精簡的環扣在脖子，簡約有型。（圖 / 翻攝IG@ggonekim、＠lalalalisa_m）

以韓劇《鬼怪》晉升一線女演員的金高銀與Lisa，都將圍巾精簡的環扣在脖子，不只簡約有型，風也不會輕易透進領口，是最溫暖的穿戴方法，只見金高銀穿上駝色大衣搭配灰色圍巾點綴造型，展現秋冬氣質小姊姊穿風格，Lisa則是以紅色的圍巾作為整體亮點，且擦上搶眼的紅唇呼應，洋溢著青春活潑的氛圍。

▲圍巾穿搭。（圖／翻攝IG）

▲圍巾穿搭。（圖／翻攝IG）

▲Krystal、潔西卡姐妹花運用麻花結圍巾穿戴法營造小「V」臉。（圖 / 翻攝IG@vousmevoyez、＠jessica.syj）

而Krystal與潔西卡這對韓國偶像界可愛的姐妹花，向來對時尚有自己獨特的見解，兩人都十分熱衷於稍嫌複雜的麻花結穿戴法，不只冷風不易灌入身體，又能營造小「V」臉讓人視覺上整體看起來更嬌小，也不會因為動作太大就掉落，像Krystal與潔西卡輕鬆隨興的牛仔穿搭、或是優雅的大衣搭配皮褲都展現多樣化的風格。

▲圍巾穿搭。（圖／翻攝IG）

▲圍巾穿搭。（圖／翻攝IG）

▲圍巾穿搭。（圖／翻攝IG）

▲秀智則是愛以簡單率性的繞圈方式穿戴圍巾。（圖 / IG@skuukzky)

圍巾穿搭幾乎占盡IG版面的秀智，最愛以繞圈的方式，讓圍巾兩端簡單的掛在肩膀兩側，率性又自然，不論是冬天必備的大衣、還是甜美的針織衫穿搭，都能輕鬆巧搭，簡單的穿戴方式即使是時尚小白也能輕鬆學會。

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關鍵字：

圍巾穿搭, Krystal, 潔西卡, Lisa, 金高銀, Jennie, Jisoo, 秀智

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