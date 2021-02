陳昊森自認是讓人留戀的「木質香」　有夢想追起來就對了！

對你來說,青春,是什麼?又或著說,青春,像什麼?我想,大概是像草莓軟糖般,甜膩之中,帶著些許微酸吧!但陳昊森的答案卻是:敢發夢、敢衝!

如初升太陽般綻放光芒,正值大放異彩年歲裡的影壇新星陳昊森,不只有備而來,甚至早已準備就緒,只待時機蓄勢待發。

《牧羊少年奇幻之旅》中有句話是這麼說的:「當你真心渴望某件事時,整個宇宙都會聯合起來幫你完成。(When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.)」,他正是這句話的完美釋義者,而到底他有多麼渴求?多想成功?多想贏?現在,快跟著 Wazaiii 一起來聽聽,他的追夢之路吧!

珍惜而來的力量

「如何定義自己呢?」

『簡單、樂觀、好勝。』

「從小就表演慾嗎?」

『沒有!當初沒踏進演藝圈的話,應該就是接手家裡的事業吧!土木呀、建築呀這類的,但最終也發現不是自己興趣所在。契機點應該是媽媽吧!媽媽高中時在駐唱餐廳兼職駐唱,算是很有音樂天份!不過因為升學,就停止歌唱這條路了。但我心中有顆種子在萌芽:身上留著媽媽的血液,她未完成的夢想,我可以完成!』

「從小學那麼多才藝,是因媽媽的關係?」

『算是,也不是。小時候家裡狀況比較特殊,但無論是在哪種環境下,我的爸媽依舊堅持把最好的都給我,像是練小提琴、上雙語學校等。當時的我,一直很排斥,畢竟當大家都在玩,我卻得去上才藝課…,直到去當兵的時候,才恍然認清自己的叛逆和排斥,是來自於不懂事。因此,我現在很珍惜每個可以有的機會與嘗試,尤其當很努力學習,有天發表出來時,別人看到時,不自覺投射出來的激賞眼光,是非常特別與炙熱的快樂。我很感謝爸媽,當時的堅持,他們送給了我那麼多、那麼珍貴的禮物。』

用香水記憶不同的自己

「聽說你很愛用香水,有什麼特別的原因嗎?」

『對我而言,茉莉花是媽媽的味道,古龍水則是對爸爸的記憶。平常拍片時也會噴點香水,因為香味會激起我對某件事物的記憶,幫助我更加迅速地融入角色。至於什麼時候開始喜歡香水?是因為是談戀愛啦!某種程度上,香水給了我一些自信。我不是個特別有自信的人,雖然說外表看起來比較白目。』

「覺得自己是什麼調性的香水呢?」

『讀書時期的我,可能是體香劑吧!(笑)當兵時期則是漸趨成熟的淡香水;進入演藝圈後,可能變成了一支有著前、中、後調的木質香,哈哈!』

有種青春叫不迷惘

「你說道自己曾叛逆,做過最瘋狂的事是?」

『我本來就不是一個喜歡念書的小孩,總覺得在傳統體制下,好像被困住似的,我喜歡做自己想做的事,隨著自己的心走,雖然這樣真的很容易被貼上標籤就是了,所以「標籤」一事,可以說伴隨著我長大。直到高中老師告訴我說:「你是一個很有能力的學生,只是皮一點,但我知道,你不是壞孩子。」誠實說,我是到那個時候才對自己產生信心,才開始覺得可以去嘗試一些什麼,才有勇氣追夢。知道自己是什麼樣的人、知道自己喜歡什麼,以及有願意相信你的人,真的很重要。』

「除了老師外,還有哪些人,對你是特別的存在?」

『成長路上遇到的每個人,都是幫助我形塑現在樣子的貴人。我是一個容易想很多的人,遇到一件事情、一個人,都會去思考:到底改變了什麼?到底學會了什麼?至於心境上的轉變,大概是得失心比較不那麼重吧!進入演藝圈後,我開始享受孤獨,孤獨這件事情並沒有不好,當你開始享受孤獨,便會得到一些意想不到的感觸、瞭解自己喜歡什麼,或不喜歡什麼,也會看淡許多事情,可能我真的是老靈魂吧!』

「可以說你是宅男嗎?」

『我不是宅男,只是很享受孤獨與做自己。獨處,可以幫助一個人瞭解自己喜歡什麼、不喜歡什麼,孤獨可以讓我們更加認識自己,同時訓練和自己相處,一段時間之後,就能更明白自己想要的是什麼。』

遇事就義無反顧

「提到自己是個好勝的人,你很好強?」

『沒錯,我其實非常好勝,某部分而言,就是是不太容許「輸」這件事。我常常不解現代人為什麼要謙虛,如果問:「想不想贏?」他們通常會回說:「沒有啦!大家開心就好!」我就是不會講這種話的人。我認為,「贏」這件事情沒有錯,不管是當演員、歌手,或是在球場上,我就是想贏!但也不能忘記失敗帶來的教訓。所以 Wazaiii 的讀者們聽好了!要,就做到最好!』

「輸的時候怎麼辦?」

『正常心看待啊!「輸」是一定會發生的,也是成長路上必經的過程。遇到時,就用正能量的的方式告訴自己:「就是練習!就是繼續努力!」我不喜歡停滯在低潮太久,希望可以贏得些什麼,卻也有面對失敗的勇氣。不過也沒有快速抽離的方法,跟著心,讓時間帶著你走出來。』

「演藝圈的潮起潮落,會擔心或卻步嗎?」

『多少會。但是依舊告訴自己平常心:跌了或是漲了,我覺得就是過程!即便跌了,也就是成長的開始吧!既然進入了演藝圈,我就沒有想過「有一天會不在這個圈子了」等問題。要,就做到最好,沒有退路。』

「如何找到面對挫折的勇氣呢?」

『再為自己拼拼看!每個當下,我都知道我可以再更好。我永遠都想像得到最完美的狀態與模樣,試試看衝到100%,這當然不是一蹴可及的,從30%、40%、50% 一步步來,從中找回一點自信!』

享受壓力下的”舒服”

「怎麼紓解高壓的工作狀態?」

『我還在學習,怎麼在工作與生活中取得平衡!紓緩壓力的方式是:打籃球,或是打電動,那是一定要的!再來就是飲食吧!像是今天收工後,我就想要去大吃一頓!「吃」這件事是很開心的。籃球是我非常喜愛的運動,每次打球到揮汗如雨汗,甚至是到耳鳴,你就只聽得到自己的喘氣聲。其實我就是因為喜愛籃球而踏上球場,也是因為愛去追尋演藝圈!

「有沒有座右銘?」

『有,保持微笑!當我的微笑好像有些影響力時,我希望可以繼續保持下去。』

「可以分享近期規畫嗎?」

『近期的驚喜就是,我加入華研了!同時有兩個很棒的家(經紀公司)支持著我。除了戲劇之外,也開始接觸歌唱,一切還在學習中!期許與戲劇一樣,能夠透過自己的作品、歌曲感動並正向改變、影響觀眾與聽眾。之後,Wazaiii可以找我唱歌呀!』

後記

誠實說,在專訪前,總是擔心著企劃是否有疏漏、商界服裝是否沒有清點完全、提供給平面、影音團隊的 Reference 是否夠詳盡?心情忐忑緊張。然而,這些煩憂皆在踏入攝影棚後煙消雲散了!

猶記專訪當天,這位之前只出現在專訪企劃裡的陽光大男孩毫無架子地與我們打了聲招呼,之後詢問午餐想吃些什麼(我們想訂外送),昊森更是露初大燦笑回我們:「我最近在飲時控制,不過今天剛好是 Cheat Day!我們吃麥當勞如何?」

怕熱的大男孩在拍攝過程成中,更是淘氣地為了當最後一位踏出冷氣房的人,而留至最後替大家把門帶上。

無論是專訪過程,亦或是拍攝間的閒聊歲與,皆讓我看見了私底下最純真率性的陽光面貌。在他眼中,我看見了純澈如水般的恬靜,瞧見了經過無數次拍片攝影卻依然存在的炙熱眼神,更是一眼即看出勇敢築夢的堅毅野心!而此次訪談,我亦在昊森身上看見了那股不屈服於現實、不願被既定框架娑設限、束縛的勇氣。自在地做自己、不違心,有時,真的不是一件易事。而大膽說出自己想要什麼、大方表明渴望贏得的決心與衝勁,陳昊森已為我們完美演譯!

Outfit:Dior, BOSS

◎Photo Via:Anewchen (@chenanew)

