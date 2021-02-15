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珍妮佛羅培茲、蔡依林愛穿！除了Lululemon還有7個瑜珈服品牌可以選

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熱愛瑜伽運動的你，還在尋覓適合自己的訓練服飾嗎？編輯特搜8個瑜伽服品牌，讓你做瑜伽有更多選擇。

Lululemon

以一條Align系列瑜伽褲紅遍全球的加拿大品牌Lululemon，就算是剛接觸瑜伽的人也不陌生，訴求穿上就像沒穿褲子般的自在、舒適體驗，同時具有絕佳的延展性，可是所有瑜伽者的夢幻逸品，在台灣仍穩佔瑜伽服龍頭之位。

easyoga

創立於2002年的台灣品牌easyoga，主打結合運動休閒與生活態度的精神，設計出兼具舒適與時尚性的瑜伽服飾，品牌標誌性的千瓣心蓮的脈輪花Logo，則有傳遞崇高心靈能量的含意。

Andar

深受Mamamoo、Itzy、Irene Kim…等韓國明星喜愛的瑜伽品牌Andar，以俐落剪裁設計，舒適透氣的面料選擇，加上符合亞洲人的身型曲線，成為韓國市占率最高的瑜伽服品牌。

XEXYMIX

由瑜伽教練James Kang推出的瑜伽服XEXYMIX，以運動結合日常生活為品牌宗旨，特別的是，James Kang針對不同運動特選材料設計運動裝束，除了講究舒適度外，更以勾勒女性臀部及腹肌的美感線條為主打，就連性感女神Jessi都愛不釋手。

Lanston 

來自陽光普照的加州瑜伽品牌Lanston，選用透氣排汗的面料，搭配修飾身型的剪裁設計，帶給女性「會呼吸」的運動服飾。由於強調服裝的彈性與剪裁，可以輕鬆勾勒出女性身材曲線，也因而成為Taylor Swift、Gigi Hadid、Jessica Alba等歐美明星的愛用品牌。

Beyond Yoga

同樣以舒適度聞名的Beyond Yoga，採用柔軟Spacedye布料製成，配上高腰的剪裁設計，提供女孩們兼具時髦與休閒感的瑜伽服系列，品牌額外推出孕婦款式，愛用者包含J.Lo翹臀珍都在內。

Puma

自推出以來就得廣受好評的Puma Studio瑜伽系列，高彈力延展機能面料、親膚的觸感，搭配高腰剪裁設計，不僅具備良好的機能性，還拉長身材的視覺比例。加上蔡依林的代言下，熱銷程度不容小覷。

Nike

以無拘無束自由運動為理念，Nike Infinalon瑜伽系列結合彈力、輕盈、柔軟等特性，強調沒有束縛著穿著感，提供女孩們最舒適的運動體驗。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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除了Lululemon還有這7個瑜伽服品牌可以選，潔西卡艾芭愛穿、蔡依林御用都在內

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 運動, 瑜伽

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