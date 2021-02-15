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摩洛哥堅果油全身都能用！5個保養加分Tips　神救援乾燥髮、調和粉底　

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在特別寒冷的秋冬，美容油成了很多人的保養秘密武器，特別是適合乾肌使用的摩洛哥堅果油（Argan Oil），更可以從頭用到腳，加上五個保養小Tips，讓全身都能獲得充足的滋潤。

摩洛哥堅果油有多厲害？

有「液態黃金」美名的摩洛哥堅果油，以修護乾燥及受損肌膚的卓越抗老功效而聞名，是摩洛哥當地女性千年以來的美麗秘密，這種樹木及果油只有在北非摩洛哥才能找到，更顯其珍貴，近代在保養界中也是很受重視的成份。

透過冷壓初榨法的摩洛哥堅果油，蘊含豐富的不飽和脂肪酸（Omega-6及Omega-9）、植物固醇，藉由其優異水和保濕功效，層層鎖住肌膚水分達到全天候保濕潤澤，特別適合乾燥肌膚。不僅可單獨使用，也可調和其他保養品使用，有效修護臉部、身體及頭髮。

摩洛哥堅果油5個保養加分Tips

如果害怕單用植物油過於滋潤，那麼也可以試試下列幾種混搭法，讓摩洛哥堅果油發揮更多用途：

Tip 1.混和美容液，暢通後續保養吸收

記得1:2混搭秘訣，將1滴摩洛哥堅果油加入2滴美容液（精華液），可柔嫩角質快速導入植物精華，打造出有潤感、零油感的油保養入門法。

Tip 2.先水再油按摩，緊緻臉部輪廓

先使用花水（化妝水）擦拭肌膚，在肌膚濕潤狀態下，取適量摩洛哥堅果油按摩，可改善肌膚乾燥與缺水細紋，重拾迷人光彩。

Tip 3.自製油面膜，急救疲憊暗沉肌

每週一次取6~10滴摩洛哥堅果油按摩全臉，接著以溫熱面膜巾或毛巾輕壓熱敷約10分鐘，重拾肌膚活力。

Tip 4.調和粉底，打造水潤光澤肌

取適量摩洛哥堅果油調和底妝產品，可使妝容更加服貼持久，肌膚散發明亮光澤。

Tip 5.臉部以外用法

除了臉部，身體可以用於粗糙關節處以及用來修護指緣、指甲及髮梢等細節部位，增加滋潤度。

摩洛哥堅果油推薦產品

Melvita蜜葳特摩洛哥堅果油

以法國有機天然植物油保養聞名的Melvita蜜葳特，推出第一瓶未經加工修飾的單方摩洛哥堅果油至今30年，是許多入門油保養新手的最佳選擇。在軟化柔潤角質層、提升後續吸收力、提升滋潤度、增加肌膚屏障強度等都有很好的表現。

Melvita蜜葳特每一瓶摩洛哥堅果油皆由400顆摩洛哥堅果製成，只選用北非索維拉地區的有機摩洛哥堅果，並與當地摩洛哥婦女合作社合作，透過公平交易方式手工採收而成。日曬之後將果實日曬風乾後經過初榨冷壓法萃取，獲得出最優質的摩洛哥堅果油。同時，Melvita蜜葳特也捐出50%的原料採購金回饋給有機農戶，同時撥出3%給當地參與採收的婦女，幫助她們改善生活和教育品質，同時保護生態環境完整。

Prophecy Morocco鉑翡斯摩洛哥堅果賦活金萃油

精萃自第一道冷壓、頂級嚴萃之百分百摩洛哥堅果純油，100%天然有機。因為採用最優質之摩洛哥堅果淬鍊，因此色澤呈現頂級原油的溫潤柔金黃色，清澈無雜質沉澱，並帶有堅果香氣。質地如絲綢般豐潤滑順，高效潤澤不油膩，擁有絕佳保濕護膚修護力。

The Body Shop摩洛哥堅果活膚護理油

蘊含天然摩洛哥堅果油、義大利有機橄欖油等植物菁華油，親膚性極佳，質地細緻能迅速滲透吸收，使用後形成天然鎖水保護膜，使身體肌膚柔潤細緻。也可作為按摩油使用，並能修護秀髮、堅韌髮絲。沐浴後取適量輕柔按摩身體肌膚及髮尾即可。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 摩洛哥堅果油, 美妝, 美容油

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