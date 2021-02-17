手機幾%才充電？韓心理測驗，網友直呼：太準了！

文／Squid 圖／pexels

南韓最近流行一個超準的心理測驗，只要從你平時手機的充電習慣，就可以看出你淺藏的個性以及愛情觀念，很多人測完都覺得超級準，大呼太恐怖了！快來看看你是不是也跟分析的一樣，就是這樣個性的人呢？

1.100%一直充電

2.80%左右會想充電

3.50%左右會想充電

4.20%左右會想充電

5.將近要沒電時才充

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1.100%一直充電

你願意為了愛而付出，是很有同理心的人，非常體諒另外一半，在情侶關係之中，是很體貼的情人。而且樂於付出以及分享，喜歡與身邊的人一起分享幸福，並且注重生活的品質，會留心觀察身邊的事物，挖掘生活中的小確幸。

2.80%左右會想充電

在愛情中的你重視感覺以及共同興趣，思想成熟、心思單純，很適合簡單不浮誇的人，不過也因為如此，外在與內在性格擁有極大的反差，不輕易讓人看透，擁有敏銳的直覺和厲害的領導才能，是團隊中的智囊。

3.50%左右會想充電

在感情方面很容易一頭栽進去，甚至不惜為所愛的人付出所有，在個性方面思想豐富多元，擁有多面向的性格，很擅長隱藏自己，在合適的時機才會顯露身手，在別人眼中是很神祕又具有吸引力的存在，個性直率、隨和又重義氣。

4.20%左右會想充電

在戀愛中的你有點笨拙，總是想在愛人面前逞強，需要一個比較強大、可靠的伴侶；在個性上你經常是朋友們傾訴的對象，你總能看出別人內心的想法，同時又善解人意，在任何情況都可以游刃有餘的展現自我。

5.將近要沒電時才充

在戀愛的時候很重視對方的感受，專注於熱愛事物的人特別吸引你，在個性方面忽冷忽熱，彷彿有雙重性格，讓人猜不透你到底在想什麼，但又因為你對於事物特別專注的執著，進而容易獲取到身邊人的信任。