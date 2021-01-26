少女心狂噴！CELINE老花包添「復古粉紅」新色　耳環、項鍊竟藏愛心

記者王蓁蓁 / 台北報導 圖 / 品牌提供、翻攝自官網

優雅又不失復古韻味CELINE在近年成為眾女星的心頭好，除了系列夯包外，品牌也默默推出多樣款式與新色，熱度不減的迷你「小廢包」、飾品、配件都超吸引眼球，新推出的「復古粉紅」老花新色，以及偷偷加入紅色小愛心的飾品，存心讓時尚迷選擇障礙發作。

▲TRIOMPHE EMBROIDERY 紅色凱旋門經典花紋橫式拖特包，$85,000。

▲TRIOMPHE EMBROIDERY 復古粉紅色經典老花皮夾，NT$21,500 ; TRIOMPHE EMBROIDERY 復古粉紅色經典老花圓形肩背包，NT$28,500。

CELINE將經典的凱旋門老花圖騰，以EMBROIDERY義大利刺繡織布工藝融入包包，更把系列熱門的小方包與圓盒包等，通通換上黑白與復古粉紅配色的印花刺繡，「帶貨女王」BLACKPINK Lisa與星二代木村光希都紛紛在社群上曬出，另外超惹人注目的復古粉紅配色更是令人少女心噴發，一發佈瞬間就掀起火熱討論度。

▲TRIOMPHE EMBROIDERY復古粉紅色經典老花迷你波士頓包，NT$55,000。

▲TRIOMPHE EMBROIDERY復古粉紅色經典老花小型圓盒包，NT$94,000。

▲率性輪廓的水桶包再加上新的復古粉配色，簡單就增添時髦感 。

CELINE經典的波士頓與圓盒包彷彿照到縮小燈般，變成「裝」可愛的迷你模樣，一如往常的精緻優雅中，卻又不失新意，除此之外，有著率性輪廓的水桶包，也在近年躍升為KOL們必備包款，再加上新老花配色，簡單就能為日常穿搭增添高級時髦感 。

▲CELINE小牛皮麂皮包款很有秋冬民俗風情。

時尚迷一片倒注目在「凱旋門老花」包包上，事實上CELINE也默默推出極具秋冬風格的小牛皮麂皮包款，彷彿含苞待放的花苞外型，加上包身絕美的凱旋門刺繡，展現濃厚的復古70年代氛圍，輕鬆演繹休閒度假風格與日常結合搭配。

▲CELINE飾品裡綴上了小巧的愛心，紅金的配色看似復古，卻同時散發甜美氛圍。

看完了包款，少不了女孩們最關注的配件，超懂抓人眼球的CELINE竟在其中偷藏愛心，只見髮夾與耳環都被綴上了小巧的紅心，紅金的配色看似復古，卻同時散發甜美氛圍，系列中也有長項鍊，以愛心的金色輪廓鑲入雙面鏡子，再以討喜的紅色皮革作為鏡面的保護套，細節同樣不馬乎，在皮革套放上標誌性的凱旋門logo，增添低調的奢華感，擊中少女們的心。



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