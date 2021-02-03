床包也能吸濕排汗！天絲床包組下殺3.9折　花1190元就能睡超好

文／C編

擁有好的床具、同時可以提供舒適的睡眠，是非常重要的事情，購物網站「Her和她」推出EILISHE 吸濕排汗天絲兩用被床包組。床包不但吸濕排汗，不會有悶感，非常舒適之外，更是採用頂級的天絲製作，原價2980元、特價1190元，下殺3.9折，絕對是好選擇。

▼▼點圖搶特價▼▼

▲EILISHE吸濕排汗天絲兩用被床包組，春纖、夏戀、自由心情3種可選（圖為自由心情），原價2980元、特價1190元，點我購買。

EILISHE 吸濕排汗天絲兩用被床包組，採用頂級的天絲製作，原料來自合格的人工培植林，栽種環境·不使用任何農藥，對人體無害且能完全回收的材質，無任何副產物，對環境的衝擊性低，具有良好的吸水力與透氣性，與肌膚接觸的時候，可以感覺到清爽舒適，有如真絲一般的垂墜感與閃耀光澤，觸感滑順，具有良好的穩定性、抗皺性佳，不易變形。

▼▼點圖搶特價▼▼

▲EILISHE吸濕排汗天絲兩用被床包組，春纖、夏戀、自由心情3種可選（圖為春纖），原價2980元、特價1190元，點我購買。



不僅僅是使用天絲的材質，表布採用吸濕排汗的「3M Scotchgard的吸濕排汗技術」加工處理，等於創新寢具結合高科技，長時間睡眠也不會感受到悶熱不舒適，讓睡眠品質更加穩定，布料可以迅速排出濕氣，具有非常良好的透氣效果，適合敏感肌膚或是對於睡眠更加要求的家庭使用。



染料採用環保無毒的活性印染，顏色更牢固、不容易褪色，零甲醛、無異味，也很耐洗，長時間使用依然保持鮮亮的色澤，柔軟滑順，沒有刺激性，敏感肌膚也不會感到不舒適，整體工藝比起傳統印染更加耗資、耗時，但卻更加耐用。

▼▼點圖搶特價▼▼

▲EILISHE吸濕排汗天絲兩用被床包組，春纖、夏戀、自由心情3種可選（圖唯夏戀），原價2980元、特價1190元，點我購買。



印花床包大致上的製作過程，先是處理面料，接著開始印染，然後蒸色、退漿皂洗，最後開幅定型，經過多步驟的印刷工藝，因此可以做到顏色固定、鮮明，不容易褪色，同時也不會對肌膚產生刺激效果，長時間使用照樣依舊如新。

睡眠很重要，需要挑選好一點的寢具，又正好接近過年，換上新的床包，很有除舊佈新的意義。購物網站「Her和她」推出的「EILISHE吸濕排汗天絲兩用被床包組」，總共有3種顏色可以選擇，包括清新草綠的春纖、莫蘭迪色調的夏戀、藍色系條紋的自由心情，原價2980元、特價1190元，不用花大錢，就能睡得更舒適。

點連結買CP值超高床包組►►https://bit.ly/3ja8suJ