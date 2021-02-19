「佛系瘦身」也能腰圍-9cm　「雙樂纖」激殺3900元→1390元

文／C編

很多人想變窈窕又不想節食、運動，希望「佛系瘦身」，最好不要動、躺著就可以瘦下來，購物網站「Her和她」準備了「DV笛絲薇夢-雙健字號認證 雙樂纖x3盒」，只要搭配著吃，能幫助養成易瘦體質，14天就有感，甚至有使用者稱自己減下9cm的腰圍，體態瞬間小一吋。

▲DV笛絲薇夢-雙健字號認證 雙樂纖x3盒，原價3900元、特價1390元，點我購買。

DV笛絲薇夢雙樂纖含日系專利成份，高濃度綠茶兒茶素可以氧化脂肪、促進燃燒、消除堆積；山茶花種籽能抑制壞脂肪的蓄積，創造完美百分比；山苦瓜減少脂肪過度吸收讓食物攝取量不變、轉化熱量幅度大減，幫助打造完美體態。

只要連續使用DV笛絲薇夢的雙樂纖14天，就會很有感的覺得輕盈，還有人甚至腰圍減下9公分，等於體態都跟著變小，裡面含有茶花皂苷25%、兒茶素105mg，可以輕鬆養成燃燒系體質，剷平腰上的游泳圈。

▲懶得上健身房？雙樂纖為你打造易瘦體質。（圖／unsplash）



盤點網路評價，許多網友大讚「太神奇」，「宅在家沒運動、狂吃美食，腰上自帶游泳圈，吃完雙樂纖，總算能穿美美的比基尼」、「雙樂纖完全擁有日本精神，擁有非常完整的數據論證，且經過專利核可。讓試過各種減重方式失敗、一度要放棄的我順利減重！而且還沒有複胖，現在穿衣服自信多了。」

日本茶花大師京都藥科大學教授吉川雅之指出，「山茶花能有效降低體脂、血脂、血糖，並且促進新陳代謝、健康及養顏美容。」同時搭配含有高能清脂素的山苦瓜萃取成分，能夠減少熱量吸收，最適合只想「佛系減肥」的女孩。

▲不想跟著運動，只想佛系瘦身嗎？（圖／unsplash）



雙樂纖的食用方式非常簡單，不需要泡水飲用，一日4顆膠囊，十分方便，飯前飯後都可食用，透過裡面成份幫助達到身體完美的循環，並有多重日本專利技術，幫助體重管理。

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「Her和她」就準備了「DV笛絲薇夢-雙健字號認證 雙樂纖x3盒」，原價3900元、特價1390元，等於一盒只要463元，過年連假不忌口，又想在上班時段美美出場，這時就需要特效單品來搭配，才能瘦成一道閃電。