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初一忌洗髮！除夕照著步驟把頭好好洗乾淨

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▲▼初一忌洗頭！除夕把頭洗淨好過年 。（圖／Unsplash、品牌提供）

▲掌握洗髮重點，洗後頭皮潔淨沒負擔。（圖／品牌提供、翻攝自IG/avedahongkong）

記者曾怡嘉 / 台北報導

春節有些禁忌寧可信其有，像是大年初一不能洗髮，因為洗髮的髮和發財的發類似，據說洗錯時間會把新年的財運也洗走。如果想要頭皮清爽蓬鬆過好年，趁著除夕好好洗乾淨，以下3個清潔重點要注意。

1.洗髮精請依「頭皮屬性」挑選

頭皮膚質與髮質是不同的。大部分的人常誤解髮質與頭皮膚質，卻不明瞭乾性髮質與油性頭皮在台灣是常見同時存在的，在不理解自己的真實頭皮屬性的前提，很容易挑選錯誤的洗髮產品。

像是因為髮質乾燥所以挑了保濕型、洗護合一的洗髮品，卻不知道自己其實是油性頭皮，錯把頭髮保養品當作頭皮清潔，導致毛髮根源不健康。建議挑選合適自己頭皮屬性的洗髮品， 才不會導致問題不減反增。

▲▼初一忌洗頭！除夕把頭洗淨好過年 。（圖／Unsplash、品牌提供）

▲認真洗頭皮，髮絲簡單帶過即可。（圖／Unsplash，以下同）

2.洗髮2遍才能真正洗淨

雖然說是洗髮，但其實應該是「清洗頭皮」，洗頭時正確觀念是要洗2遍，並且是專注洗頭皮，而非第一次洗頭髮第二次洗頭皮，並且需以指腹自髮際邊緣往內開始充分均勻搓洗。

第1遍是帶走原本在頭皮上的多餘油脂和髒污，第2遍才是真正的清潔頭皮與毛孔溝槽的油脂。透過2次的正確清潔才可以讓頭皮油脂真正清潔乾淨，固態油脂不堆積，頭皮與毛囊健康穩定，控油效果更持久。

3.找到適合洗髮精持續用

許多人有著洗髮精要一直換才不會產生抗藥性、無感的迷思，但事實是，一罐健康的洗髮品，不會對頭皮造成負擔或過度清潔等效果，如同臉部保養品一般，合適的產品能讓頭皮越來越健康穩定。

▲▼初一忌洗頭！除夕把頭洗淨好過年 。（圖／Unsplash、品牌提供）

▲慎選洗髮精成分，對頭皮健康好多多多。

越來越多的消費者懂得避免挑選含矽靈的洗髮產品，但真的對頭皮健康的洗髮品應該包含更多要件，如不添加人工色素(護色、增添光澤洗髮品)、不含容易過度清潔刺激肌膚的介面活性劑(SLS、SLES)、不含化學防腐劑(MI、MCI、Paraben)、不含皂鹼、PH質呈弱酸、使用胺基酸界面活性劑。

►►推薦髮品

▲▼初一忌洗頭！除夕把頭洗淨好過年 。（圖／品牌提供）

▲艾瑪絲 玫瑰強健豐盈洗髮精，400ml，550元。

▲▼初一忌洗頭！除夕把頭洗淨好過年 。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 蘊活菁華更新洗髮精，200ml，1,300元。

▲▼初一忌洗頭！除夕把頭洗淨好過年 。（圖／品牌提供）

▲萊法耶 ABSOLUE胺基酸杺生髮浴，600ml，2,300元。

▲▼初一忌洗頭！除夕把頭洗淨好過年 。（圖／品牌提供）

▲Melvita 蓼藍髮絲修護雙效露，50ml，880元。

▲▼初一忌洗頭！除夕把頭洗淨好過年 。（圖／品牌提供）

▲Christophe Robin 刺梨果油全效護髮精華，50ml，1,700元。

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關鍵字：

洗頭, 清潔, 頭皮, 過年

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