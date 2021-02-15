「長方形錶」優雅指數完勝！卡地亞、香奈兒　六款戴出貴婦氣質

▲6大長方型錶推薦。（圖／Rover.ebay.com、Fashiioncarpet）

不同於圓形錶的活力感，雋永而經典的長方型腕錶，根本堪稱錶界的「奧黛麗赫本」！讓佩戴者舉手投足之間都散發優雅魅力。現在就隨儂編為你推薦近期6大名錶新款吧！哪怕你沒有貴婦本命，卻也能藉錶醞釀自身優雅的貴婦氣質！

1. Cartier（卡地亞）

▲卡地亞Tank腕錶。（圖／Cartier、Net-a-Porter）

卡地亞在某些特別的腕錶創作系列上，尤其針對錶觀的形塑是非常大膽、創新的，勇於顛覆以往非圓既方的常見造型，比如在這次的長形主題，品牌就曾推出過向品牌經典系列「Tank」（坦克）的致敬錶款「Tank Américaine」，將原本的正方拉的更長、更纖細，視覺上不僅愈加精緻、雋永，也延續了原「Tank」錶的造型美學，強烈散發出1920 年代盛行的Art Deco裝飾藝術風格。

2. Chanel（香奈兒）

▲香奈兒CODE COCO腕錶。（圖／Chanel）

對於香奈兒來說，錶可不單單只是用來報時的工具而已，尤其現今世道，人們對於錶的需求或許是裝飾大於實用；簡言之，錶的存在，如今看來反像是一種襯托自身造型的珠寶或配飾。「CODE COCO」無疑正是一個出自此精神而誕生的腕錶系列，從設計上呼應著香奈兒品牌最標誌性的風格細節「菱格紋」與「2.55包上的金屬開扣」設計，就連扣合的聲響也模擬完全；而除了實用性的計時，「CODE COCO」的整體長方環型設計，某程度來說，更像是一只有著極簡風格的珠寶手環，於腕間來回閃耀。

3. Jaeger-LeCoultre（積家）

▲積家Reverso翻轉系列腕錶。（圖／Eatlovesavor、Xupes）

講到積家的代“錶”作，第一時間絕對先浮現可雙面翻轉、是錶也可以變成手環兩用的「Reverso」翻轉系列。自1931 年推出以來，無論時光荏苒、潮流更迭，「Reverso」始終被錶迷們奉為要入手的經典，簡約、純粹的設計概念更無分男女，兼備精緻外觀與巧妙功能，是積家一眼可辨的雋永錶款。

4. Piaget（伯爵）

▲伯爵Limelight Gala系列腕錶。（圖／Piaget）

「Limelight」腕錶系列的設計靈感，來自於充滿活力氣息的1960年代社會氛圍，可說是最能象徵Piaget（伯爵）極致奢華的代表之作。而此款腕錶面盤造型採用的是祖母綠形式的設計，以細膩、精美的黑色亮漆錶盤搭配鑲鑽錶鍊或錶框，猶如纏繞腕上的一道光環，閃得讓人睜不開眼。

5. Harry Winston（海瑞溫斯頓）

▲海瑞溫斯頓Aurora腕錶（圖／Passion-Horlogere）

標誌性的「Avenue」腕錶系列，不僅是Harry Winston（海瑞溫斯頓）在長形腕錶設計中首開先河之作，幾何線條分明、極具建築感的錶殼，更是巧妙呼應品牌發源地，紐約那種道路整齊有序、俐落又鮮明的獨特都市氛圍，再依據不同的主題款，搭配上適宜的彩色寶石或珍珠母貝面盤等襯托細節，如果妳是追求實用功能與珠寶魅力的人，這絕對是非常值得入手的經典系列。

6. Hermès（愛馬仕）

▲愛馬仕Nantucket腕錶。（圖／Hermès）

纖長的「Nantucket」腕錶，乍看之下很像是另一經典的「Cape Cod」延伸款，但其實是兩組完全不同的系列，前者是「長方形中帶著長方形」；後者則是「長方形中有個正方形」，而這兩個系列均由在Hermès（愛馬仕）工作超過半世紀的設計大師Henri d'Origny 於1991 年操刀面世，透過半鍊節構造的錶殼，各自詮釋經典的「錨鍊」圖案及外形。到了2020年，品牌為「Nantucket」另推出了一系列有著數顆鑽石鋪鑲的全新珠寶錶「Nantucket Jeté de chaîne d'ancre」，鑽石彷彿被風吹散一般，以灑落的方式點綴在錶殼及面盤上，再配上桃紅、艷紫或銘黃等不同亮色系的錶帶，展現輕盈又俏麗的女性氣質。

TEXT／Bella.tw儂儂

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