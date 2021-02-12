換髮型從剪瀏海開始！圓臉靠胎毛遮、方臉適合空氣感　選對才能顯瘦

想不到要換什麼新髮型？不如就換換瀏海吧！瀏海是造型的門面，也是髮型的精隨，但想要剪出適合自已的瀏海，你還得先了解臉型！韓國明星級髮型師Chahong（차홍）就在個人Youtube頻道上分享瀏海挑選五大攻略！原來不同臉型在篩選瀏海時不只要看五官，更要抓準眼眉、眼眉到鼻頭、鼻頭到下巴，這三個位置的黃金比例！

▲圓型臉適合的瀏海。（圖／朴信惠@ig、IU@ig）

圓型臉



圓臉女生最苦惱的，就是不論額頭到下巴，又或者左臉至右臉的比例近乎一致，在髮型上很容易就會有顯臉大的問題。針對這點，髮型師便建議，圓臉女孩由於臉型的輪廓較圓潤，因此瀏海的線條就要豐富一些，像是近年竄起的胎毛瀏海和旁分瀏海就是很好的選擇。

▲長型臉可以像Lisa一樣剪齊瀏海，有減齡的效果。（圖／IG@lalalalisa_m）

長型臉

長型臉女生在瀏海上的重點，就是要能縮短臉型縱向的視覺延伸，而像這樣窄長型的輪廓特徵，最大的地雷就是呆板複雜的髮型！想要凸顯五官輪廓、顯小臉，不如可以試試齊瀏海，既能縮短臉型比例，也會有減齡的效果。

▲方形臉選擇空氣瀏海能修飾側臉線條。（圖／Uploaded by 차홍 、wattpad.com）

方型臉

至於最考驗髮型師技術的方形臉女生，在瀏海的變化上反而沒那麼多技巧！這類型的女生由於額頭至顴骨的位置較寬、較突出，因此在瀏海的造型上就要避免剛硬的棱角感，反而可以試試帶有柔軟度的空氣瀏海和八字瀏海，自然輕盈的曲線更能修飾側臉線條，也會更加分喔！

▲菱角感臉型的女生最需要的就是能修飾輪廓的瀏海。（圖／twitter.com）

菱型臉

顴骨較突出，又或者腮幫子較圓潤，屬於菱角感臉型的女生，最需要的就是能修飾輪廓的瀏海！而這類型輪廓較立體且容易顯成熟的臉型，在瀏海的選擇上就能透過有凌亂感的鋸齒形瀏海來模糊焦點，既能轉移臉型的分量，也會更顯個性喔！

▲鵝蛋臉大部分的瀏海造型都適合。（圖／kenh14.vn、beauty.hotpepper.jp）

鵝蛋臉

最後也是堪稱完美比例的鵝蛋臉！像這樣的臉型就是髮型界的模範生，適合大部分的瀏海造型，不過唯一要注意的是，鵝蛋臉型由於臉型過於標誌，反而容易流失個人魅力，建議在造型上可以選擇時尚感強烈、較前衛特別的瀏海造型，回頭率會更高喔！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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