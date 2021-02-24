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激殺1.6折！超狂的「冷淬面膜」4420元➔699元　保濕、亮白、緊緻全包

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文／C編

面膜幾乎是台灣女生不可或缺的保養步驟，夜間睡前、早上妝前都需要，幫助肌膚保濕滋潤，購物網站「Her和她」推薦「DeMon超頻冷淬面膜」，一次打包保濕、潤澤、亮白3款很受好評的面膜，再搭配黑面膜，讓肌膚問題一次搞定。

▲DeMon,面膜,保養,保濕,抗老。（圖／pexels）

▲「DeMon超頻冷淬面膜」（3片）Ｘ3盒＋黑面膜（3片）Ｘ1，原價4420元、特價699。點我購買。

「DeMon超頻冷淬面膜」利用Super X超頻冷淬技術，使用低溫超頻震盪將新鮮花卉的細胞壁打破，保留植物分子活性，由於不經過高溫加熱，因此不會破壞植物分子的活性成分，可以最有效的幫助肌膚達到呵護的效果，讓精華液同時直達肌膚底層，迅速有感。

▲DeMon,面膜,保養,保濕,抗老。（圖／pexels）

▲敷面膜是保養重要的一環。（圖／pexels）

「DeMon超頻冷淬面膜」強調不加水，以花翠清露水成分來取代純水，帶給肌膚更加滋潤以及保濕的效果；搭配積雪草天絲成分的植物纖維面膜紙，更加服貼肌膚，營養成分也更容易吸收，重現年輕透亮的狀態。3款「DeMon超頻冷淬面膜」各有不同效果，趕緊看看。

＃桃花美白

白色包裝的極淨亮白面膜，專門幫助肌膚美白，含桃花精萃、維生素C、穀胱甘肽、凝玉白蓮清露，搭配4EX多重亮白因子，可以掃除暗沉零死角，開啟明亮煥白的肌膚狀態。

＃蘭花保濕

紫色包裝的極潤保濕面膜，添加蘭花精萃，還有4EX的保濕精華、玻尿酸、賽洛美、凜冬黃花清露，能在肌膚形成透氣保水膜，可以幫助乾荒肌長時間水潤。

＃冰花緊緻

桃紅色包裝的極柔緊緻面膜，含有冰花精萃、維生素E、B5、膠原三胜肽、忘憂金針清露，可以帶給肌膚18倍的豐潤彈力，對抗老化。

＃緊緻光耀黑面膜

緊緻光耀黑面膜添加白藜蘆醇、穀胱甘肽、深層海洋水、八胜肽等成分，可以幫助肌膚一次做到美白、緊緻的效果。

▲DeMon,面膜,保養,保濕,抗老。（圖／pexels）

▲「DeMon超頻冷淬面膜」（3片）Ｘ3盒＋黑面膜（3片）Ｘ1，原價4420元、特價699元。點我購買。

「Her和她」推出「DeMon超頻冷淬面膜」（3片）Ｘ3盒＋黑面膜（3片）Ｘ1，原價4420元、特價699元，可以說是全方位都照顧到了，保濕、滋潤、美白、抗老直接一組搞定，超級方便又省時。

關鍵字：

DeMon, 面膜, 保養, 保濕, 抗老, Her和她, Her, DeMon超頻冷淬面膜

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