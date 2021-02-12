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新春拜拜「3水果」是禁忌　選對供品平安、招財好運跟著來

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文／湯鎮瑋老師

過年除夕伊始，鑼鼓喧騰、鞭炮鳴聲齊放響徹雲霄！過年期間拜拜，從農曆十二月二十四送神、除夕祭拜地基主、家神和祖先、初一民眾至佛寺廟宇行春拜天公、初二回娘家祭祖、初三拜小年朝、初四迎接灶神等眾神、初五開市大吉拜財神、正月初九天公生、……一直到正月十五上元節（元宵節）拜三界公，過年少不了的拜拜習俗，無一不是人們為表達心中對天地的誠意。

除了過年，不同的節日與不同的祭祀對象，自然有不同的象徵意義，更是世代祖先流傳下來的美意，與我們對人對事的美好願望。新春、清明、普渡時節各需準備哪些水果，才能拜得安心又不失敬意？藉由祭拜的供品，可表達對天地人間常懷感恩的誠心。

▲新春拜拜水果，蘋果象徵平平安安。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

新春拜拜

新的一年除舊布新，要迎來好運氣，可至廟宇或佛寺參與祈福儀式，祈求新的一年平安順利。迎接新年吉運，想要好運旺旺來，在挑選供品上有大學問！可在新春拜拜時，帶上寓意吉祥的水果，讓自己一整年鴻運當頭！

蘋果：象徵平平安安

鳳梨：象徵旺來招財

橘子：象徵大吉大利

葡萄：意謂好運逃跑

芭樂：意謂空頭支票，願望無法實現

蓮霧：意謂前途迷霧

▲新春拜拜水果，橘子象徵大吉大利。（圖／取自免費圖庫unsplash）

清明拜拜

清明節是慎終追遠的日子，華人在這一天有掃墓的儀式，而掃墓拜拜也有一些禁忌需要遵守；然而隨著時代的變遷，現代人拜拜選用的供品多以方便為主，先人傳承下來的禮節也忽略，讓原本飲水思源的用意僅剩下徒具形式的祈求，缺乏內省的敬意。清明時節想向自家祖先祈願，先了解該選用哪些供品可護佑全家，而又有哪些供品是需要避免，才能正確傳達子孫的心意。

柚子：象徵保佑家人

柿子：象徵事事如意

柳丁：象徵生兒添丁

龍眼：有死整串忌諱

梨子：有分離之意

香瓜：寓意無心祭拜

▲清明拜拜水果禁忌，梨子有分離之意。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

普渡拜拜

中元節可追溯至遠古時期人們祭祀祖靈的崇拜，後來融合佛道教，成為普結善緣，渡化孤魂的節日；也是傳統文化流傳下來，宣揚孝道及緬懷祖先恩澤的感恩月。為了發揮樂善好施的民族性，在這天我們以善良的人情味和豐盛的供品祭饗好兄弟，不但能夠消除業障，還能帶來好運。那麼該選擇哪些供品進行普渡，才能不觸犯禁忌，又能真正轉運呢？

奇異果：象徵吉利

水蜜桃：象徵增添福壽

芒果：帶喜氣，象徵招財

釋迦：易和釋迦牟尼佛聯想

番茄：諧音「番」，意謂好兄弟任性

香蕉：諧音「招」，意謂招來好兄弟

▲普渡拜拜水果禁忌，香蕉有招來好兄弟之意。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

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關鍵字：

湯鎮偉, 運勢, 拜拜, 水果, 過年, 禁忌, 除舊佈新金好運, 2021開運

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