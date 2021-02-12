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萬元初就能入手！4個「高質感小眾包」默默崛起　獨特外型圈粉無數

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▲小眾包合輯 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲設計師高質感小眾包盤點。（圖／翻攝自各大品牌IG，以下同）

記者鮑璿安 ／綜合報導

不想在街上發生撞包窘境，小眾包款是最好的選擇，有不少設計師品牌包款兼具高質感、多功能用途，卻依舊相當平價，落在一兩萬元台幣之內就能入手，想在新的一年好好犒賞自己，不妨參考以下幾個悄悄走紅的小眾品牌。

▲小眾包合輯 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲成立於2016年的英國品牌Yuzefi，旗下相機包相當火紅。

1. Yuzefi

成立於2016年的英國品牌Yuzefi，由設計師Naza Yousefi 一手打造，風格正好命中了時下簡約控的芳心，包款以優雅四方造型輪廓搭配顯眼的金屬圓扣，一眼就創造辨識度，外型也神似相機，因此得名「相機包」，受到不少歐美部落客以及KOL喜愛，且單品出自手工打造，價格約500美元上下，相較於一般精品平易近人許多。

▲小眾包合輯 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲小眾包合輯 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲小眾品牌 MansurGavriel是極簡控的最愛，旗下最有名的水桶包，擁有大容量以及順滑皮革修飾 。

2.MansurGavriel

小眾品牌 MansurGavriel也是極簡控的最愛，旗下最有名的水桶包，擁有大容量以及順滑皮革修飾，是低調又耐看的包款之一，品牌也一口氣打造了溫暖配色，像是杏仁色、亮麗黃，與2021 PANTONE年度色不謀而合，此時入手絕對不會錯。

▲小眾包合輯 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲小眾包合輯 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲看到一個箭頭，就會聯想起土耳其品牌Manu Atelier 。

3.Manu Atelier

看到一個箭頭，就會聯想起Manu Atelier，來自土耳其的Manu Atelier憑藉金屬箭頭搭配硬挺的簡潔輪廓為手袋注入靈魂，除了上班族必備的肩背款式，也有俐落的腋下包選擇，各種撞色元素與異材質營造幹練氣息，是不退燒的夯款。

▲小眾包合輯 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲小眾包合輯 。（圖／翻攝自品牌IG）

▲保加利亞品牌By Far旗下腋下包Shoulder Bag已經走紅。

4.By Far

保加利亞品牌By Far旗下腋下包Shoulder Bag名氣已經很大，品牌由雙胞胎姊妹 Valentina 和 Sabrina 以及好友共同在2016年創立，當外界以為手袋是品牌的主打商品時，其實By Far是以鞋履起家，直至2018年By Far才推出了包袋系列，標誌性的「腋下包」延續品牌復古元素，鱷魚壓紋、亮面皮革應有盡有，並且價格比起大眾精品更加親民，均價落在兩萬元內。

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關鍵字：

小眾, 精品, 手袋, 包包, Yuzefi, MansurGavriel, Manu Atelier, By Far

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