年前大掃除讓你轉好運！「備長炭除穢法」4步驟幫居家淨化

文／湯鎮瑋老師

2020年全球飽受病毒肆虐之苦，生長在台灣此一福地的我們，在歡欣慶祝年節之時，除了關注防疫指揮中心發布的最新疫情，大掃除時居家環境風水淨化，絕對是防疫必要關鍵。除瘟祛煞用對方法，能讓家人們在安全的環境中生活健康、安心又放心；對於運勢的提升，也大有幫助！湯鎮瑋老師在《2021牛轉錢坤開運農民曆》中獨家公開的除穢小祕法，打造招財納福、淨化居家風水磁場，輕鬆簡單保平安！

▲備長炭除穢小祕法。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



居家風水淨化之道－備長炭除穢法

時常覺得身體有病痛，卻又找不出病因；或是睡覺常做惡夢，甚至失眠多夢，整個人渾身不對勁，是因為個人或是空間中磁場充滿穢氣。而影響穢氣最大的因素之一是「溼氣」，只要去除人體中過多的溼氣，和空間中悶熱黏膩的溼氣，就能明顯改變磁場，有了好的磁場，自然能開運，吸引好運來報到！

準備物品： 一大一小容器（材質不限）、粗鹽、備長炭（木炭亦可，備長炭除溼效果更好！）

步驟一：先在小的容器內放入吉祥數字168元錢幣，因錢幣五行屬金，金為財，同時也有鎮宅化煞的作用。

步驟二：粗鹽平均鋪在錢幣上方，鋪約八至九分滿。粗鹽可以去除溼氣，無形中有去除穢氣作用，而粗鹽鋪在錢幣上方，也可防止小人劫財等問題。

步驟三：將小的容器放在大的容器之中，並在大的容器內放入九或三十六根備長炭。備長炭有遠紅外線能量，可吸附人體或空間中溼氣，淨化磁場。此外，「炭」有閩南話「賺錢」諧音，能兼顧招財的作用。

步驟四：不論任何時間皆可實作，將完成品擺放在溼（穢）氣重的空間，例如：廁所、房間等。若是睡眠品質不佳常作夢，可以擺放床頭；若是剛好房間樓下為廁所，可擺放在床底下，隔除下方廁所散出的穢氣；同時也有睡在錢上方，有賺錢之意。此招財古法若擺放在財位或玄關，有納福招財功效！

▲居家有了好的磁場，自然能開運。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



阿湯哥小提醒

若是粗鹽有出水或變色現象，需更換新的粗鹽；若是備長炭變色，可取出曬太陽去除溼氣，等變回原本顏色可再使用，代表穢氣溼氣已去除。

★書名：2021牛轉錢坤開運農民曆：阿湯哥一次告訴你12生肖流年流月運程，居家淨化、除瘟化煞之道；善用吉運助陣讓你賺盡金牛！（隨書附送：【貔貅化煞★財運來鈴】）

★作者： 湯鎮瑋

★出版品牌：人類智庫

★出版日期：2020年11月

★定價：新台幣490元