來不及準備禮物　免花大錢的「情人節提案」也能很有FU

▲情人節不送禮，來場老派約會也不賴，珍惜這一天，想說什麼就說吧。（圖／Pexels、pixabay，以下同）

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在一陣忙亂的春節假期中，情人節就這樣來到了，若你到現在還來不及買到心儀的情人節禮物，其實不用緊張焦慮，不須花上大錢，也可以有個很有FU的情人節，不如試試另一種表示心意的傳統約會，當天放下你的手機別急著拍照打卡，試著在情人節慶祝時眼中只有對方，只要小小的安排一下，就能有個難忘的愉悅時刻。

正處於曖昧的戀人們

若有「友達以上，戀人未滿」的曖昧對象，請互相珍惜這個充滿幻想的魔幻時刻，因為此時愛情彷彿正要萌芽茁壯，「觀察」是這時期的關鍵字。

在這一個時期，適時的展現你的優點，是過情人節的重點，不妨分析一下你的長處，如果你很會做菜，可以為對方煮一頓好菜，無論是輕鬆方便的早餐，或可以大顯身手的豐盛晚餐；如果你知道一個秘境，不妨帶他一遊，或是一個自己私藏的景觀角落，像是帶她去分享一個秘境，也很令人驚喜；如果你很會選餐廳，那就向他秀出你的品味，不需要一定是米其林，或許是某個街口的小館，總之要告訴對方，這間菜色對你來說有多特別，而你想跟她分享。

▲情人節正是凸顯優點的好時刻。

正處於熱戀期的戀人們

熱戀期每人的定義不同，但在這的註解為「只有對方的時期」，如果在你心中只有一個人，無論剛交往、交往很久或已婚，何不就定義在熱戀期呢？而且，情人節這天不就是回憶起熱戀時的好日子嗎？

好好的裝扮你自己，就如同一開始想讓對方也喜歡上你的心情，讓已經熟悉的彼此，再出現一點不一樣，也讓對方感受你過節的誠意，然後規劃一些「就是約會才會去的行程」，或是特別意義的餐廳，像是一間能聊天很久的咖啡廳、80年代的約會餐廳，不然或這是最後，再看一場2人電影，也許開車到海邊聽浪，衝一衝日出或上山看夜景，創造新的回憶，這這天的重點。

▲不管交往多久，都可以來場浪漫的約會。

然後無論你是哪種戀人，說些平常相處不會說出的話，無論是告白、愛意還是感謝，別因為害羞而浪費了這天的好時機，因為簡簡單單的一句話，都會讓這天成為一個難忘的情人節，節日的用意就是要有藉口，讓人與人的關係更緊密。