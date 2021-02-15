年假拯救衣櫥也不錯　5個重點讓你輕鬆做

▲5種衣櫃整理術讓衣櫃看起來好開心。（圖／unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

妳有時常為了找件衣服搞到翻箱倒櫃、還是找不到的經驗嗎？現代人家中多半都有衣櫃，但常常淪落為「衣物地獄」，層疊的布料山峰讓妳爬了又爬，就是找不到妳今天想要穿的那一件，過年的長假在家閒晃，不如小小整理一下衣櫃，開始上班上課之後，就更能讓衣櫃發揮真正的用途，妳可以試著這樣做。

清理多餘的東西

這點的確是老生常談，但卻是最實際的第一步做法，無論妳的衣櫃有多大，它都經不起無止盡的填滿，何況妳本身的記憶體也有限，不可能記起妳的大量衣物或配件，就算妳喜歡有「原來還有這個」的驚喜感，挖出來的商品可能長期的未經保養，早就不能使用了。

▲許多人都買了很類似的衣服，請檢視是否有些已經變形或是髒污，別捨不得把它丟掉，想想因爆滿而哭泣的衣櫃吧。

把一個衣櫃當成房間對待

衣櫃內自成一個小天地，以一個房間的概念去對待它，衣櫃也需要一點呼吸的空間、留白的部分，甚至可以考慮放置香氛的地方，讓裡面的住客(衣服配件)更有自己的香味，或在裡面裝置一盞燈，讓妳更喜歡、並常常整理那個區域。

▲留點能呼吸的空間，讓空氣流動之外，看起來也很棒無壓力。

考量各商品的高度

衣服、褲子短短長長，大衣、T恤也長短不一，要如何安排視線的高度，是好找尋妳擁有商品的關鍵，仔細的量測妳大衣的長度，或是靴子所需的高度，錯落置放，不要想著怎麼把所有東西塞進去，而是如何把所有東西一目了然的擺放出來。

▲考量不同衣物的長度進行規劃，除擺放會更省空間，看起來也更順眼。

進行分類

把衣物進行分類是一件重要的分辨方法，可以依妳自己的喜好訂定規則，像是顏色、季節、品類等等，這種方式讓妳依照自己的規矩找到妳想要的商品，台灣的亞熱帶氣候，有時冬天還在穿短袖，可以拋開季節分際，用顏色來分類說不定更適合妳。

▲分類衣服讓衣櫃功能更實在，也能快速地找到想要的衣服。

找尋漂亮的置物衣架

一般人往往對於衣架沒有要求，但想讓你的衣櫃賞心悅目，沒有漂亮的衣架跟置物架，是辦不到的，美麗的置物架除了可以發揮收納功能，也能妝點衣櫃，正確來說是有2種好處，把妳喜歡的香水放在上面，感受一下精品店的氛圍吧。

▲美麗的置物方式，能讓妳更喜歡這個空間。