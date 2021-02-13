情人節夜晚用高跟鞋加分　4個重點秀出女人味

▲掌握高跟鞋的正確穿法，行走更輕鬆。（圖／unsplash，以下同）

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在情人節的當天，不妨試著打扮讓對方驚艷一下吧，以往總是穿著球鞋或平底鞋赴約，也可以試試在晚上穿高跟鞋，秀出屬於自己的女人味，但女人們與高跟鞋奮戰了數百年，又愛又恨的情結仍持續上演，不過只要注意4個穿著原則，即便以往不習慣這種高難度的步伐，也能適時展現女人味。



但若本身為扁平足、即足部沒有足弓的民眾，或是已有拇指外翻、習慣性扭傷、膝關節症狀以及足弓尚未定型的未成年者，都不適合長時間或慣性穿著高跟鞋，它會讓妳的足部承受比一般人更大的壓力，所以還是挑一雙可以讓身體看起來高挑的平底鞋吧。

高跟鞋選擇

請檢視自己手邊有的高跟鞋款，雖然無法馬上調整高跟鞋的高度，然而在試穿時建議選擇貼合足弓的款式，此外要注意的是，最好採用透氣材質，避免可能突如其來的脫鞋需求，到家裡參觀或日式餐廳等等，另建議在購買時，不要都買相同高度的高跟鞋，要以不同高度的鞋輪流換穿，以免相同的肌肉使用過度。

▲選擇貼合足弓的款式，減輕腿部壓力，如果不冷的話也可穿上涼鞋款的設計，透氣通風。

行走姿勢

穿上高跟鞋後，人體的姿勢會自然前傾，為了保持平衡，在行走時必須抬頭挺胸，背部也要維持立挺，才能避免前腳掌承受過大壓力，以大腿的力量帶動小腿往前，跨出步伐時重心在兩腿中間，行走起來也會比較舒適，而額外的紅利，就是呈現充滿女人味的姿態。

▲行走姿勢需要練習，不要灰心，沒人天生就會穿高跟鞋走路。

腳跟先著地

在走路的情況下，只要記著要讓腳跟先著地，將身體的重心放在後方，試著伸直腳（膝蓋伸直）再胯下一步，如果腳掌先著地，從旁邊看起來會很像喪屍，且膝蓋也呈現彎曲，相當沒有精神，身體姿勢也會很詭異，如果不習慣穿高跟鞋，也記得要慢慢走，不要突然跑百米之類，像是想把握時間硬過馬路，優雅最重要。

▲慢慢走就好，不要想操之過急。

養成舒緩習慣

當穿著高跟鞋走了一天，回到家當然要舒緩自己的腳部，泡熱水促進循環，或是按摩放鬆腿部肌肉，都是必備的功課，而一周如果上班5天都穿高跟，建議在周末2天就穿上平底鞋輕鬆一下。

▲記得要適時舒放一下腿部壓力。