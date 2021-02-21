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點燃「藍天白雲」蠟燭，好似漫步雲端　手工陶瓷瓶美到沒天理

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▲香氛蠟燭。（圖／品牌提供）

文／Squid　圖／amolnofficial IG、品牌提供

香氛蠟燭的香味不但可以帶來好運，美麗的包裝更是可以讓居家環境都跟著換了風格，瑞典就有香氛品牌AMOLN以雲朵之意，推出淺藍色的香氛蠟燭，全部由手工製成，據說連香味都像極了漫步在雲端的感覺，非常特別。

▲香氛蠟燭。（圖／品牌提供）

淺藍色的陶瓷瓶身搭配白色的標籤，看起來就像是藍天白雲般的配色，展現出讓人心曠神宜的配色，據說每個罐子都是手工製作，香味也是一樣，總共有3、4種味道，據說每一款聞起來都讓人心情愉悅，香調浪漫。

▲香氛蠟燭。（圖／品牌提供）

La Belle Mèche首度與插畫家阿麗亞娜布托（Ariane Butto）合作，限量推出「甜美夜晚香氛蠟燭」。生活與創作於巴黎的阿麗亞娜ㆍ布托（Ariane Butto），擅長運用手繪技法將絢爛鮮明的色彩層層堆疊，創造引人入勝的斑斕秘境，她經常透過插畫作品與小眾品牌進行跨界合作，每每皆以獨樹一幟的鮮明風格與畫面情節深獲好評，亦曾接受聯合國兒童基金會邀請進行創作。

此次「甜美夜晚香氛蠟燭」，描繪出想像中的東方景致及滿天星空，展現童話般的風格與濃厚中東色彩；搭配香甜柑橘辛香調的香氛氣味，令人激賞的作品就此誕生，彷彿置身於駱駝商隊之中，親睹異域風采！

▲香氛蠟燭。（圖／品牌提供）

HOLIDAY RITUALS 冬日儀式蠟燭是 Boy Smells 2020 受寒冬取暖的靈感之作，選擇以金色標籤、霧面漸層呈現蠟燭的外貌，這三顆蠟燭非常適合有品味的成熟男女，是充滿大人感的蠟燭。

其中棕色調的這款別尼姆牛仔，是一顆極為性感好聞的香氣，接近催化香水的等級。第一次聞到就讓人深深迷戀,散發成熟、內斂感,紫羅蘭、杜松和龍涎香，聞起來神秘優雅卻不會過重、很舒服，像極了一個沉穩有魅力、很有深度的情人。

▲香氛蠟燭。（圖／品牌提供）

Byredo 與品牌Cactus Jack攜手所打造的迷幻淡香精Travx Space Rage ,也是與饒舌歌手Travis Scott共同所激盪出來的火花。雲詭波譎的迷幻，被收於一方漂浮漸變的藍紫色玻璃；光能激發出的暗夜磷光，冷冷餘留潦潦字間。

感受懸浮於宇宙塵光中的微粒，透過反物質能量所穿透進嗅覺細胞的迷惑粒子。航行了幾萬光年的星光，柔和細緻，卻被恆星炸裂的明亮氣息給沖散，帶出超新星的乳白衝擊。當身處暗幽之境,被朦朧的大氣給壟罩、濃厚的氣體與微塵的暗星雲，讓眼前似乎迷茫卻又明朗。

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