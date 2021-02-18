開工聚餐多！紅薑黃＋兒茶素下殺2280元　擋應酬又能養顏美容

文／C編

新年開工，免不了有很多應酬場合，想在這樣的場合裡面所向無敵，只靠自己可能有點吃力，尤其是年後有很多春酒的場合，難免需要喝點酒，購物網站「Her和她」推出「新紅薑黃先生利休園加強版」，添加嚴選100%日本紅薑黃，濃度高、加速代謝，是日本上班族應酬的好幫手。

▲新紅薑黃先生利休園加強版200顆Ｘ1瓶＋30顆Ｘ1包，原價3179元、特價2280元。點我購買。

「新紅薑黃先生利休園加強版」主要成分嚴選100%日本紅薑黃，薑黃素含量是秋薑黃的10倍，更是春薑黃的74倍，富含天然成分礦物質以及膳食纖維，濃度高代謝加速，使排便更加順暢，最適合久坐不動的上班族。

▲喝酒要適量，遇到應酬也要有方法。（圖／pexels）

同時20倍有感升級，全新添加黑胡椒萃取粉，能夠有效將薑黃素在人體中的生物利用率提高20倍，完整吸收代謝提升，可以更有效率的把紅薑黃運用在身體上，不但是應酬必備，還可以提振精神。

這次不僅是紅薑黃成分，裡面更是採用日本京都利休園國產抹茶獨家合作，養顏美容超有感，因為抹茶含有兒茶素，綠茶未經發酵擁有豐富的維生素，可以幫助調節生理機能，達到養顏美容的效果。

▲聚餐免不了有「酒攤」。（圖／pexels）

紅薑黃全製成都是由日本專業團隊研發，耗時研發出黃金比例，結合紅薑黃以及黑胡椒萃取粉，調和出完美功效，並且由有GMP、有機認證的日本工廠生產製造，引入低溫乾燥化製程，氣流分級低溫磨粉，每一個錠劑都採用嚴格的品質把關，讓消費者更有信心。

▼▼點圖好划算▼▼

▲新紅薑黃先生 利休園加強版200顆Ｘ1瓶＋30顆Ｘ1包，原價3179元、特價2280元。點我購買。

「Her和她」推出「新紅薑黃先生 利休園加強版200顆x1瓶+30顆x1包」原價1996元、特價899元，體重50公斤以下，每日食用5顆，體重50公斤以上，每10公斤增加一顆，最適合每天需要應酬的上班族使用，同時又需要養顏美容的女孩，可以透過裡面的抗氧化成分，維持年輕健康。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。