過年必做的5件事　沒完成一半不算真放到假

▲過年就是要一直躺著。（圖／達志示意圖）



文／Squid

過年假期到來，妳已經想好要怎麼度過了嗎？一整年的辛勞，都想在這段時間徹底解放，如果自認是「懶女人」，過年一定要做這5件事，做好做滿才夠「懶」，如果妳沒全部達成，身邊一定有想徹底耍廢的姊妹，快TAG她們，一起爽爽過連假。

1.睡到自然醒

每天上班或是上課，都要七早八早的起來等公車、擠捷運，過年難得不用早起，當然是要睡到自然醒，將平時沒有睡的時間補回來，沒有睡到自然醒根本沒有放到假啊，過年還要早起簡直就是噩夢，比做任何事情都還要累。

2.狂嗑零食

平時雖然也吃了不少零食，但總是擔心吃著吃著明天就肥一吋，過年的難得假期，加上各種美味年貨「進貢」，當然有合理藉口可以放縱自己，「過年嘛，減肥之後再說」！

▲絕對要狂吃一波。（圖／達志示意圖）



3.不出門就不洗頭

平常上班上學，油頭見人總是有點羞愧，過年期間，如果不出門拜訪親友，吹整繁複的頭髮當然就是幾天再洗就好，「在家也沒人看到拉遢樣，沒關係啦」！如果要出門，綁起來就好，不然就是用點乾洗髮遮過去，洗頭多麻煩！

4.追劇一整天，過著美國時間

如果沒有要出門拜訪親友，身為懶女人，絕對要在家追劇一整天，平時沒有時間看的電影或是韓劇、日劇，一次刷完整套，通常也會因為劇情太吸引人，都是看到累了才睡，當然就過著日夜顛倒的時間，想要隨心所欲地支控時間，可以說是最爽的事情，平時不能做的一次做滿，絕對爽度破表。

5.沒事就乾脆不下床

身為究極懶女人，以上4點只是基本款，更狂的是她們根本不想下床，因為下床通常就是要累的開始，不管是外出走春還是出門，都是讓人覺得有夠懶，若是剛好不巧外面下雨、氣溫驟降，更別想叫她們離開床鋪，躺在溫暖的被窩裡面，插著電、滑著手機，乃人生一大樂事。

►內衣太小、多年不換！3大內衣穿搭誤區 小心胸部越來越小



►「薰衣草牛奶」眼盤好療癒！擦上眼仙氣爆棚 暗沉肌也能超顯白



►手腳冰冷怎麼辦？日本專家一招增溫8度C，雙腳再也不會冷吱吱

