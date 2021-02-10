fb ig video ETtoday search mobile

2021姓名犯太歲！藏有四字根　「浩、農、美、祥」都上榜

>

文／湯鎮偉老師

犯太歲聽起來令人憂心，事實上卻是醞釀轉運、布施精進的最佳時機！在犯太歲的這一年，只要小心謹慎、遵紀守法，多行善事、多言讚美，低調謙卑，即可遠離口舌是非。新春時也可至廟宇安座太歲、參加新年祈福法會，以及樂善好施、喜於助人，捐血、洗牙或中醫放血等，皆可化解犯太歲所帶來的災厄。犯太歲當年如能掌握「他人閒事莫得管，防備自己得安然」的大原則，依勢利導，隨順局勢步調潛行，反而能為己所用。

▲福氣 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲取個福氣名字，好運一輩子。（圖／取自免費圖庫）

2021辛丑牛年12生肖除了「犯太歲」的「牛、龍、馬、羊、狗」，也可從姓名來看看，您的名字是否榜上有名？

丑字根：姓名中藏有丑形或牛形字，如：隆、生、遲、物、浩、星、妞、造、產。

辰字根：姓名中藏有辰形、言形、貝形、鹿形或龍形字，如：震、振、農、濃、辰、鎮、詩、顏、群。

戌字根：姓名中藏有戌形、犬形或狗形字，如：茂、盛、誠、威、成、然、獅、國、娥。

未字根：姓名中藏有未形或羊形字，如：羊、洋、翔、 詳、羚、美、妹、善、義。

▲姓名。（圖／湯鎮偉老師提供）

▲姓名犯太歲。（圖／湯鎮偉老師提供，下同）

【化解方法】

若您的名字裡有以上所列的字時，該注意些什麼呢？

犯太歲名字位置在第一字：代表父母、事業、名譽、氣質。在工作上與上司長官的溝通較差，本身也不大服從，合作度不佳，時常勞而無功。此外，家庭不安寧，對長輩的管教較無法接受；要時常留意父母長輩的健康與情緒，要孝更要「順」！

犯太歲名字位置在第二字：代表性格、自我意識、才華、主要的運勢。容易憂鬱、煩躁、精神不佳、意氣用事，好高騖遠，想法天馬行空但缺少行動力，常有時不我予、懷才不遇之感。雖運不逢時，但不妨趁此沉潛提升自我實力。

犯太歲名字位置在第三字：代表子女、感情、田宅。代表子女的反抗心很強，有違背父母心意的作為，要特別小心孩子的教育問題。感情及田宅財運方面波折多，暗藏危機，若平時不處理，累積到一定時日，必會一發不可收拾。

▲姓名。（圖／湯鎮偉老師提供）

▲姓名犯太歲，字根位置不同影響的也不同。

►2021年「五生肖」犯太歲！屬牛本命年以和為貴　化解方法一次看

►G-SHOCK新年錶好高調　紅金配喜氣洋洋

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

關鍵字：

湯鎮偉, 運勢, 姓名, 犯太歲, 字根, 2021開運

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

「朋友圈超小」星座Top 3 ！　天蠍很難走心、冠軍是國家級邊緣人

「朋友圈超小」星座Top 3 ！　天蠍很難走心、冠軍是國家級邊緣人

2021必買白鞋就選這9雙　NB 574、adidas NMD熱度狂燒

2021必買白鞋就選這9雙　NB 574、adidas NMD熱度狂燒

最新人間香奈兒！「摩納哥公主」泳池變裝秀超精彩　高顏值氣場爆棚

最新人間香奈兒！「摩納哥公主」泳池變裝秀超精彩　高顏值氣場爆棚

好市多2021必買好物TOP 10　大容量零食、生活用品通通帶回家 皮膚科醫師教「正確洗頭方式」　7大清潔護理觀念你知道幾個？ 拜年必備「躲親戚」神器！穿上價目表T恤　堵住三姑六婆的嘴 新光三越僅用11天拚出「熟客系統」　翻轉疫情「年賺逾20億元」 蜜紅色「大同電鍋」實在太美！10人份3690元→2999元　不煮飯也想買 孫芸芸靠「我愛小鮮肉」爭光！中文項鍊被權威外媒選為最佳情人禮 2021姓名犯太歲！藏有四字根　「浩、農、美、祥」都上榜

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面