2021姓名犯太歲！藏有四字根　「浩、農、美、祥」都上榜

文／湯鎮偉老師

犯太歲聽起來令人憂心，事實上卻是醞釀轉運、布施精進的最佳時機！在犯太歲的這一年，只要小心謹慎、遵紀守法，多行善事、多言讚美，低調謙卑，即可遠離口舌是非。新春時也可至廟宇安座太歲、參加新年祈福法會，以及樂善好施、喜於助人，捐血、洗牙或中醫放血等，皆可化解犯太歲所帶來的災厄。犯太歲當年如能掌握「他人閒事莫得管，防備自己得安然」的大原則，依勢利導，隨順局勢步調潛行，反而能為己所用。

▲取個福氣名字，好運一輩子。（圖／取自免費圖庫）



2021辛丑牛年12生肖除了「犯太歲」的「牛、龍、馬、羊、狗」，也可從姓名來看看，您的名字是否榜上有名？

丑字根：姓名中藏有丑形或牛形字，如：隆、生、遲、物、浩、星、妞、造、產。

辰字根：姓名中藏有辰形、言形、貝形、鹿形或龍形字，如：震、振、農、濃、辰、鎮、詩、顏、群。

戌字根：姓名中藏有戌形、犬形或狗形字，如：茂、盛、誠、威、成、然、獅、國、娥。

未字根：姓名中藏有未形或羊形字，如：羊、洋、翔、 詳、羚、美、妹、善、義。

▲姓名犯太歲。（圖／湯鎮偉老師提供，下同）

【化解方法】



若您的名字裡有以上所列的字時，該注意些什麼呢？

犯太歲名字位置在第一字：代表父母、事業、名譽、氣質。在工作上與上司長官的溝通較差，本身也不大服從，合作度不佳，時常勞而無功。此外，家庭不安寧，對長輩的管教較無法接受；要時常留意父母長輩的健康與情緒，要孝更要「順」！

犯太歲名字位置在第二字：代表性格、自我意識、才華、主要的運勢。容易憂鬱、煩躁、精神不佳、意氣用事，好高騖遠，想法天馬行空但缺少行動力，常有時不我予、懷才不遇之感。雖運不逢時，但不妨趁此沉潛提升自我實力。

犯太歲名字位置在第三字：代表子女、感情、田宅。代表子女的反抗心很強，有違背父母心意的作為，要特別小心孩子的教育問題。感情及田宅財運方面波折多，暗藏危機，若平時不處理，累積到一定時日，必會一發不可收拾。

▲姓名犯太歲，字根位置不同影響的也不同。

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