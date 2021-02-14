衡量感情的4個指標　這感情是喜歡還是愛？

▲擁有美好的戀情是每個人的權利，要如何知道感情的深度，可從幾個指標判斷。（圖／PEXELS）

編輯／借借

無論自己的角色是未婚還是已婚，我們都需要情愛來豐富我們的生活，要如何盡量的讓愛情更加美好？或者，如何辨識我們感情的深度？雖然彷彿互相的有共識，但總是有個「檻」就是跨越不了，也可以是兩人的認知不同，從這些小地方，或許能讓你重新思考。

總僅止於閒聊

相處的時候，總是花時間做一些無聊的提問，像是「怎麼通勤」、「喜歡下雨嗎」、「今天心情好不好」、「今天吃什麼」，當然這平常不過，也可以看作是一種小幸福，但有時也要討論一些深度話題，因為平常不過的問題，無法讓你了解這個人適不適合你，從較為深入的問題，可以知道對方的想法，像是「你對什麼樣的工作會有熱情？」或「你曾經感受過最深刻的愛情是什麼？」

不要害怕爭吵

如果試著避免衝突，不是妳忍就是對方忍，因為停止溝通無法解決任何問題，即便最後成為各說各話，至少讓對方瞭解你是怎麼想的，也能讓他更知道你思考的脈絡，只是隱忍來處理爭吵，到最後都會忘記如何相愛，且沉默更多情況下只是基於懦弱，不是基於尊重或憐愛。

▲爭吵是溝通的一種。（圖／翻攝自PEXELS）

清楚性不是愛

當一個人只給你性的激情，往往有類似愛的錯覺，但其實兩者是不相同的，只是常常伴隨在一起出現，你需要釐清這一點，要怎麼辨別可以看對方的行為，真正疼惜你、有將你放在心上的人，在做任何行動之前會先為你著想，對方希望有你的其他陪伴，切勿自己騙自己，總是自圓其說。

▲性與愛常一起出現，但無法互相取代。（圖／翻攝自PEXELS）

把感情直接說出來

如果妳對你的朋友有感覺，想更進一步時，不要以為對方能神奇地突然搞明白你的想法。勇敢地說出自己所想的吧，這樣做確實可能會失去這段友誼，但情感上變得明確這點，本身就是回報了。如果你已經跟某人在一起，但總是吝於展現你的情感，而總是以害羞作為藉口，說真的，其實你沒這麼喜歡對方才會這樣。

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