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美妝大神Pony親授「開運招財妝」+「桃花妝」　超簡單畫法人人都能學

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▲美妝,Pony。（圖／翻攝Pony IG）

文／Squid　圖／翻攝 IG ＠ponysmakeup、Pony小紅書

南韓美妝大神Pony（朴惠敏）無人不知、無人不曉，社群媒體坐擁近千萬粉絲的她，大膽玩色、仿妝功力等，讓人看了瞠目結舌！從Pony的SNS中可以看到許多化妝步驟與用色結構，剛好能當作新年上妝的教科書。不管是特別適合新年的「金色開運妝容」，或者適合約會的「粉紅桃花妝」，在她的教程上，都能發現只要跟著步驟做，其實真的超簡單。

金色開運妝容

光澤系的大地色妝容，特別適合新年開運使用，除了能第一時間給家人、朋友精神印象，金色系或許在牌桌上也能當作招財的秘密偏方。過完年後，光澤系的大地色妝容在日常也能使用、想要閃一下的週末夜更是適合。如此百搭的妝容，哪有不學的道理呢？

在底妝方面與眉毛部分，大家可以自己習慣的方式去畫，「眼妝」的部分就來參考以下Pony大神的教學。

▲美妝,Pony。（圖／翻攝Pony 小紅書）

Step 1：使用「膚金色」，刷滿眼窩與掃過眼下臥蠶。

Step 2：使用「淡金色」，強調眼窩深邃感。上色範圍小於Step 1的區域，上眼由眼尾刷至眼睛2/3位置處，臥蠶也用同樣方式強調後2/3的部分。

▲美妝,Pony。（圖／翻攝Pony 小紅書）

▲美妝,Pony。（圖／翻攝Pony 小紅書）

Step 3：用「咖啡色」眼線筆修飾自己的眼型。

註：此處可以自己習慣的眼線型態為主。

▲美妝,Pony。（圖／翻攝Pony 小紅書）

Step 4：戴上假睫毛，或是單刷睫毛膏。

Step 5：在眼睛上輕點假睫毛膠水，用棉花棒掃上「金色亮粉」，這裡要特別注意的是亮粉盡量強調在眼窩中間處，眼頭、眼尾只是輕輕掃過，下眼瞼也只是強調在中段處，才能避免亮色膨脹效果，造成眼睛浮腫的錯覺。

Step 6：使用顆粒稍大的「銀色亮粉」，點綴在上眼窩中間與下眼瞼中間，特別強調出「亮眼效果」，讓眼妝更有感覺。到此，金色開運妝容就完成啦！

註：日常化妝時，只要把Step 5與Step 6拿掉，就是一款溫柔小姊姊眼妝囉！

▲美妝,Pony。（圖／翻攝Pony 小紅書）

約會用：粉色討喜桃花妝

瀏覽一遍Pony的日常妝容，可以發現女生怕不易上手的粉色系、紅色系妝感，也是她常常使用的配色。或許身在台灣的妳，日常較少嘗試如此大膽的色系，新年新氣象，剛好是可以嘗試看看的好時機。有些人可能會擔憂粉色導致眼神泡泡的效果，但其實用得好，能立刻提升溫柔氣質，讓妳人緣爆棚，有對象沒對象都不是問題了。

▲美妝,Pony。（圖／翻攝Pony 小紅書）

一樣先完成底妝步驟！

▲美妝,Pony。（圖／翻攝Pony 小紅書）

Step 1：使用「霧面鮭魚粉」，大範圍刷過眼窩與眼下臥蠶。

Step 2：使用「乾燥玫瑰粉」，強調眼窩深邃感。上色範圍從睫毛根部到眼窩中間，小於Step 1的部分，眼睛才會深邃。

Step 3：使用「酒紅色」畫在睫毛根部處，加深強調眼神。

Step 4：使用「金屬粉」畫在下眼頭至下眼2/3處，打造亮眼效果。

▲美妝,Pony。（圖／翻攝Pony 小紅書）

Step 5：戴上假睫毛，或是單刷睫毛膏，並記得夾翹，讓眼睛更有神。

Step 6：畫上習慣的眼線，修飾眼型，讓眼睛更有神。

▲美妝,Pony。（圖／翻攝Pony 小紅書）

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美妝, 盤點, 彩妝, 2021新年, 開運妝, 桃花妝, 2021情人節, PONY, 朴惠敏, 美妝大神

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