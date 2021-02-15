壓歲錢當然要投資自己！新年養出滑蛋肌就靠4款「神級保養品」　

文／Squid 圖／品牌提供、翻攝pakutaso

Happy 牛 Year！新的一年求個好氣象，第一要務就是要從面子問題照顧起，養出一張漂亮的滑蛋嫩肌絕對是首要任務，為了達成這個目標，一定要好好利用除夕夜拿到的壓歲錢，購入平常想入手卻又怕一次荷包失血太兇的夢幻清單。

過去一整年，為了全民健康安全，小心仔細做好防疫工作，光是長時間的戴著口罩，大家肯定都有皮膚大小狀況不斷的經驗，因此「養肌」真的相當重要！以下神級夢幻保養品清單推薦給你，大家可以視自身敷膚況，選擇最合適的保養品項入手。

當然別忘記，「我的蜜糖，或許是你的毒藥」！購入前還是要慎重靠櫃試用，或是先索取試用包試用過後，確定不會致敏、有感再入手為上上策。

SK-II 青春露

堪稱始祖級神仙水，40年來從沒換過配方，絕對是美妝圈殿堂級神話保養品！翻開許多美妝討論版，會發現許多網友都以「無可取代」、「臉部守護神」來評價它。沒用過的人聽過它的傳奇，用過人就知道這不只是神話，濕敷過後明顯變得透亮、光澤，絕對是新年拿到壓歲錢後必須購買的 NO.1。

▲2021新年限量版，230ml，NT$6,250。



SHISEIDO 資生堂百優精純乳霜

霜狀產品在冬季的化妝台上佔有重要地位，說到必買的霜類保養品，資生堂百優精純乳霜也是神級產品之一，熱賣30年、每3秒賣出一罐，銷量能堆疊出1,000座101高度。超級生化玻尿酸N、超級生化醣醛酸N等厲害成分，有用過的都喊讚，使用後細緻膨潤的Q彈感，絕對讓人驚艷。

▲2021超肌幸運禮盒，NT$2,600。



ESTEE LAUDER 雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露

保養控必須嘗試的「小棕瓶」，滴管式精華液的質地，讓許多人一試成主顧，每逢週年慶這罐鐵定是排隊囤貨明星商品之一。用來急救或是平時保養，以達到穩定肌膚、養出無暇美肌的作用，更是Dcard許多網友討論大推，用第一次就超有感的精華液之一。

L’Occitane 歐舒丹光萃肌活露

被暱稱為「星光瓶」的歐舒丹明星商品，一瓶含有超過5,000顆包覆珍貴蠟菊精華油的光微導晶球，用後的亮澤感、抹上臉時的療癒精油香氣，作為新年開光用前導養肌的最佳選手剛剛好！

▲2021新年限量版，50ml，NT$3,400。

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