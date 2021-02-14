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享受手錶「氧化」的樂趣！沛納海掀起「青銅」浪潮　雷達、ORIS也追隨

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▲▼ 青銅錶 。（圖／公關照）

▲沛納海SUBMERSIBLE BRONZO專業潛水青銅腕錶47毫米PAM00968，504,000元。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

會隨時間與環境逐漸氧化的青銅，一般想法是不太適合作為錶殼材質，傳奇鐘錶大師Gerald Genta於1988年創作首款大錶徑的青銅錶，雖然轟動但並未帶起流行，直到沛納海（Panerai）於2011年推出第一款青銅錶PAM00382，正式開啟青銅錶新頁，10年後的今日萬寶龍（Montblanc）、ORIS、雷達表（Rado）等品牌都加入行列，滿足想「養錶」的錶迷。

▲▼ 青銅錶 。（圖／公關照）▲▼ 青銅錶 。（圖／公關照）

▲沛納海SUBMERSIBLE BRONZO專業潛水青銅腕錶47毫米，是品牌首款加上陶瓷圈的青銅錶。

▲▼ 青銅錶 。（圖／公關照）

▲沛納海於2011年推出的第一款青銅錶PAM00382，掀起錶界青銅錶流行風潮。

因對海水有很高的抗蝕性，青銅過去常被用來做為造船材質，而運用到錶殼上，各家品牌都有自己的特有成分或比例，唯一不變的是仍會出現氧化現象，隨著環境與佩戴者習慣產生獨一無二的銅綠。沛納海2011年首推的青銅限量錶PAM00382當時引起搶購熱潮，目前已停產，仍在銷售為SUBMERSIBLE BRONZO專業潛水青銅腕錶47毫米PAM00968，配備微型噴砂潤飾的啡色陶瓷旋轉錶圈，展露霸氣。

▲▼ 青銅錶 。（圖／公關照）

▲萬寶龍1858系列Geosphere Messner限量款262腕錶，致敬傳奇登山家萊茵霍爾德梅斯納爾。（圖／萬寶龍提供，以下同）
▲▼ 青銅錶 。（圖／公關照）

▲萬寶龍1858系列Geosphere世界時區腕錶Messner限量款262，205,800元。

萬寶龍也常以青銅材質打造特殊錶款，例如致敬首位獨自登頂珠穆朗瑪峰的義大利登山探險家Reinhold Messner，特別打造限量262只的1858系列Geosphere腕錶，青銅錶殼搭配亮面藍色陶瓷與面盤，呈現溫潤質感。

▲▼ 青銅錶 。（圖／公關照）

▲Oris Hölstein 2020限量腕錶連錶帶都是青銅材質，創下瑞士製錶業先例，150,000元。（圖／Oris提供）

青銅錶更大突破是ORIS去年發表的Hölstein 2020限量錶，為錶界第一款連鍊帶都是青銅材質的設計，由於青銅合金材質偏軟，製作鍊帶難度高，因此連結錶帶的錶栓、折疊帶扣與底蓋等部件仍由不鏽鋼製成；雷達表則提供貼心設計，旗下庫克船長青銅系列腕錶的表層特別加上3微米的23K金鍍層延遲氧化時間，不僅且有良好的耐腐蝕性、抗氧化效果、硬度，還展現香檳金色，希望讓錶主能完整體驗嶄新到氧化的「養錶」樂趣，定價80,400元極具競爭力，成為品牌的明星商品。

▲▼ 青銅錶 。（圖／公關照）

▲雷達表Captain Cook庫克船長300米青銅自動腕錶藍色款，80,400元。（圖／雷達表提供）

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關鍵字：

青銅錶, 沛納海, Panerai, Rado, 雷達表, ORIS, Montblanc, 萬寶龍

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