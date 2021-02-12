根本該去迪士尼上班！「寶寶版」白雪公主、壞皇后可愛超載

編輯／ChiNg 圖／翻攝自IG@toystorydad

不少迪士尼粉肯定瘋狂許願希望有朝一日角色們可以從銀幕裡活出來，Instagram一位美國爸爸紀錄了自己每一次用心幫兩個小寶寶「變裝」的過程，讓不少網友讚嘆兄妹倆簡直就是Disney的最佳代言人，這位「超人爸爸」不但完美呈現了自己對於迪士尼的熱愛，同時也把「曬寶寶」發揮得淋漓盡致。

＃發福的胡迪

胡迪警長都肅靜了還有人敢嬉鬧嗎？看著小寶寶板起臉來裝得一派正經的模樣顯得更可愛了，大大的眼睛配上圓滾滾的肚肚，這是小編第一次看到胖嘟嘟版本的胡迪。

＃迪士尼公主的勁敵

這次不是大家熟悉的白雪公主、艾莉兒或是貝兒，迪士尼公主加入了最稚嫩又療癒的新成員，肯定對公主們造成了無比大的威脅，超人爸爸信心的說：「我很確定這絕對能榮登迪士尼的廣告看板」，網友更陷入瘋狂的回覆「這個可愛程度已經超載了」。

＃可愛到飛上天

「飛向宇宙浩瀚無垠～」等等，這不是巴斯原來又是寶寶偷偷變裝而成的，戴上紫色頭套假裝自己是個光頭（寶寶好像本來就沒有什麼頭髮）再配上身後背了一個大大的翅膀，光是可愛程度就足以飛上天際了。

＃牡羊女與她的綿羊

大家還記得《玩具總動員》的元老級角色牧羊女嗎？她在第四集中更是扮演著重要的角色，手拿拐杖身後總是跟著三隻小綿羊，而這次寶寶的變裝也完全勝任了這個溫柔氣質的形象，更可愛的是身後的三隻小綿羊竟然是哥哥扮演的，就像是護花使者一樣呵護著妹妹。

＃壞得可愛

也許很多人不喜歡反派的紅心皇后以及撲克牌士兵，但這組反派很可以，頭上的皇冠都比寶寶的頭還大了，裙子甚至長到落地，這兩位壞寶寶在使壞上非常不盡責，因為實在太萌了。

＃同場加映：要不要來一顆蘋果？

既然扮紅心皇后不成，不然來試試白雪公主的壞皇后好了，彷彿像是寶寶在說：「再吵我就餵你吃毒蘋果」，可愛指數破表，讓大家都中了萌寶寶的毒。

＃維尼你變了

咦！維尼手上怎麼沒有抱著一桶大大的蜂蜜罐，維尼寶寶竟然在吃巧克力餅乾！你變了以前不是這樣的......但沒關係因為同樣不失可愛，光看就覺得甜進心裡。

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