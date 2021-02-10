最萌牛年限定鞋！NIKE「點燃鞭炮」、adidas紅包藏鞋舌財運廣進

記者鮑璿安 ／綜合報導

在牛年一開始，幫自己添一雙話題鞋款很重要，《ET FASHION》特別整理牛年限定鞋款，像是NIKE將鞭炮包裝紙融入鞋身，帶來濃郁年味；adidas Originals 新春限定版則是在鞋面滿佈鯉魚圖騰，鞋舌內藏紅包小口袋，從裡到外都超吸睛，絕對能讓你從年初穿到年底！

Nike以及Jordan Brand

▲Dunk OG鞋款和女款Dunk Low Disrupt鞋款採用富有層次感的鞋面設計，其靈感來源於鞭炮包裝紙 。（圖／品牌提供）

Nike以及Jordan Brand共同推出2021新年系列產品，Dunk OG鞋款和女款Dunk Low Disrupt鞋款採用富有層次感的鞋面設計，其靈感來源於鞭炮包裝紙；鞋舌處飾有危險警示標籤，鞋帶部分則運用了褶皺紙張紋理。Nike Escape Run鞋款中柔和的粉色代表牡丹、蘭花及各種各樣的鮮花，更象徵著好運即將發生。

▲鞭炮包裝紙上的圖案想必是多數人童年時期的回憶，此次設計師巧妙地將其暗藏在半透明織物鞋面之下 。（圖／品牌提供）



極具中華傳統韻味的刺繡、流蘇、以及盤扣等設計呈現於此次Jordan品牌新年系列產品中，設計師為Air Jordan I Low OG注入多樣牛年元素，以經典Bred配色為藍本，黑紅緹花布鞋面上刺繡牛年祥瑞特色圖案；金色流蘇的特殊設計，祈求一切順遂的美好願望。

adidas以及adidas Originals

▲（依序）adidas X9000 L4 新春系列跑鞋利用雪白鞋身點出紫紅色新年圖騰，NT$4,590；adidas Originals Supercourt新春限定版鞋面滿佈鯉魚圖騰，鞋舌內藏紅包小口袋，NT$3,890 。（圖／品牌提供）

adidas新春系列推出包括Ultraboost、X9000系列跑鞋、男女運動服飾及Harden Vol.5、D Rose 11、D.O.N. Issue #2等簽名籃球鞋，更以代表歡樂、好運的「貔貅」為設計靈感，將錢幣圖騰融入鞋款，異材質拚接鞋面點綴新年專屬圖案。adidas Originals也有貔貅與鯉魚兩大福氣象徵，以搶眼的紅、黑、紫新春配色， Supercourt新春限定版鞋面滿佈鯉魚圖騰，鞋舌內藏紅包小口袋，是可愛小驚喜。

Timberland

▲MADBURY SIDE ZIP SNEAKER BOOTS，NT$ 4,500；RAYWOOD EK+ 6-INCH BOOTS，NT$6,900 。（圖／品牌提供）

Timberland向農曆新年傳統圖案中取經，從節慶顏色和圖案中取得靈感後再創新，有些設計會以大型的牛畫像、迷彩印花或織章等呈現，Madbury Side-Zip Sneaker Boot採用ReBOTL™環保物料，鞋尾拉環經匠心設計、鞋帶亦採用了100%可循環再造塑膠物料、鞋舌則有迷彩印花，配合鞋側拉鏈。Raywood EK+ Boots同樣採用了永續物料，以配合由50% 循環再造橡膠製成的防水塗層，通過線縫壓膠工藝置於鞋內，既防水實用亦有環保意識。

ASICS SUNRISE RED系列

▲NOVABLAST TOKYO ，NT$4,780；NOVA SURGE， NT$5,880 。（圖／品牌提供）

ASICS將如同朝陽旭日升起的概念注入鞋款，新年首發SUNRISE RED系列，包括高支撐跑鞋GEL-KAYANO 27，提供支撐防護、穩定跑出每一步的旗艦跑鞋；高緩衝跑鞋GEL-NIMBUS 23，緩震進化再升級，提供無可比擬的舒適腳感；高彈力跑鞋NOVABLAST，更是旗下最高回彈係數跑鞋；網球商品搭配明星鞋款GEL-RESOLUTION 8鞋款，中底採用高耐磨係數大底增加抓地力，更提升側向移動的穩定度；籃球鞋款則以極致緩震性能，年度最佳籃球鞋NOVA SURGE搭上旭日紅配色，更具有收藏價值。

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