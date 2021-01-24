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「銀河星球地毯」放在家中超夢幻　躺下去一秒被療癒

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編輯／ChiNg

天冷讓人直接變得慵懶逮到機會就只想待在家，宅宅的你需要「守家同伴」陪你一同享受居家的美好時光，韓國購物網站G market上架了這款保證俘獲少女心的「夢幻銀河星球地毯」，把如此大的一面地毯鋪在客廳便可以整個人臥倒在上面，不管你要坐著、躺著、趴著通通沒問題。

▲▼韓國推夢幻銀河星球地毯。（圖／翻攝自global.gmarket.co.kr）

▲韓國推出高顏值「銀河星球地毯」，仙氣逼人完全俘獲宅宅們的心。（圖／翻攝自global.gmarket.co.kr，下同）

此系列「夢幻銀河星球地毯」共有三種尺寸分別為80cm、120cm、160cm，讓大家可以依照各自的需求來選購大小，若只是想作為腳踏墊則可選擇較小的，而若和小編一樣想整個人撲倒在地，那絕對要選最大的。

▲▼韓國推夢幻銀河星球地毯。（圖／翻攝自global.gmarket.co.kr）

▲銀河星球地毯共有三種尺寸，可依需求選購。

款式造型上共有太空灰、冰晶炫紫、幻影淡粉、松石明綠以及雅趣暖橙五種，不同顏色帶來不同的心情與感受，也可以配合家中擺設作為裝飾，搭配月亮、星星、雲朵等可愛的造型抱枕更能大大提升整個地板的顏值，簡直是最實用的藝術品。

▲▼韓國推夢幻銀河星球地毯。（圖／翻攝自global.gmarket.co.kr）

▲▼韓國推夢幻銀河星球地毯。（圖／翻攝自global.gmarket.co.kr）

而材質上使用3D立體的印花技術結合無毛設計，讓你享受溫暖舒適的同時也不用擔心會因為絨毛過敏或是害怕弄髒地毯難以清洗，根本是專為懶惰宅宅們設計的一款只有優點沒有缺點的高CP值地毯。

▲▼韓國推夢幻銀河星球地毯。（圖／翻攝自global.gmarket.co.kr）

此系列「銀河星球地毯」共有五款造型，定價皆約為NT$1,477，喜歡的人千萬不要錯過。

若喜歡窩在家裡的話肯定也會喜歡這個超萌小物，韓國雜貨網站10X10推出「LINE FRIENDS熊大造型地毯」，整體尺寸約為55X50cm非常小巧可愛適合放在房間的任何一個角落，也可以放於床邊這樣早上下床的時候腳就不會碰到冰冷的地板。

▲▼韓國推熊大地毯。（圖／翻攝自10X10.co.kr）

▲韓國雜貨網站推出熊大造型地毯。（圖／翻攝自10X10.co.kr，下同）

造型設計上則是熊大那張大大圓圓的臉，雙頰也特別畫上了紅色腮紅，不知道熊大在害羞什麼，若不小心弄髒了也不必擔心清洗麻煩，僅需泡於溫水並用手簡單搓一下就可以拿去曬，曬乾後又跟新的一樣了；熊大造型地毯定價為14,900韓元（約NT$380）。

▲▼韓國推熊大地毯。（圖／翻攝自10X10.co.kr）

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關鍵字：

夢幻, 療癒, 居家, 生活用品, 地毯, LINE FRIENDS

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